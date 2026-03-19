Budget du Québec : La FEEP souligne l'importance d'investir dans l'ensemble du réseau scolaire pour soutenir la réussite des élèves

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) accueille avec intérêt les grandes orientations du budget 2026-2027, particulièrement l'investissement pour soutenir la réussite éducative annoncé dans le budget du gouvernement du Québec et rappelle l'importance d'investir dans l'ensemble du système scolaire afin d'assurer la réussite de tous les élèves.

Dans un contexte où les besoins des jeunes sont de plus en plus diversifiés, la FEEP souligne que le réseau privé subventionné joue un rôle complémentaire important au réseau public et contribue activement à la capacité globale du système scolaire québécois.

La FEEP souhaite insister sur l'importance de préserver le modèle actuel dans lequel les écoles privées bénéficient d'une autonomie de gestion qui permet d'offrir une diversité de parcours et de répondre à des besoins variés chez les élèves et leurs familles.

« Les écoles privées font partie intégrante de l'écosystème éducatif québécois. Il est essentiel que les décisions budgétaires tiennent compte de l'ensemble des coûts du système et du rôle que chaque acteur y joue », souligne Vickie Viens, Directrice générale de la FEEP.

Assurer un financement qui reflète les coûts réels du système

La Fédération rappelle l'importance d'un financement stable et prévisible qui reflète adéquatement les coûts réels du système scolaire et qui n'ajoute pas de pression financière supplémentaire sur les familles.

Les écoles privées subventionnées accueillent plus de 132 000 élèves au Québec et contribuent à la capacité globale du réseau scolaire. Un financement adapté permet de maintenir l'accessibilité de ces établissements pour un maximum de familles québécoises, tout en assurant la qualité des services offerts aux élèves. Les écoles privées subventionnées réduisent la charge de l'État en éducation de plus de 1,1 milliard de dollars annuellement.

« Rappelons-nous que les écoles privées ont dû faire preuve d'agilité pour rencontrer les mesures d'efforts budgétaires du gouvernement demandées dans la dernière année. Malgré l'ingéniosité financière dont ont dû faire preuve nos écoles, les parents ont inévitablement été appelés à contribuer, fragilisant ainsi l'accessibilité à notre réseau. C'est simple : chaque dollar en moins accordé à notre réseau limite l'accès à une école qui répond aux besoins de l'élève. », souligne Stéphane Mayer, président du conseil d'administration.

Soutenir les initiatives de mutualisation au bénéfice du réseau

La FEEP souligne également l'importance de soutenir les initiatives de mutualisation et de partage d'expertise qui permettent d'optimiser les ressources et de renforcer la collaboration au sein du réseau scolaire.

Plusieurs projets portés par le milieu illustrent déjà les bénéfices de cette approche, notamment :

CADRE21 , qui contribue au développement professionnel du personnel enseignant;

, qui contribue au développement professionnel du personnel enseignant; le RÉCIT de l'enseignement privé , qui soutient l'intégration du numérique en pédagogie;

, qui soutient l'intégration du numérique en pédagogie; ADAP360, qui permet aux écoles d'accéder à une expertise spécialisée pour mieux accompagner les élèves ayant des besoins particuliers.

Ces initiatives favorisent le partage des connaissances, l'innovation pédagogique et l'amélioration des services offerts aux élèves, dans une logique de complémentarité avec l'ensemble du système scolaire.

« La mutualisation des expertises est une avenue porteuse pour soutenir les équipes-écoles et répondre aux besoins croissants des élèves. Ces initiatives démontrent qu'en travaillant ensemble, il est possible de maximiser l'impact des ressources disponibles », ajoute la directrice générale de la fédération.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

Comme pratiquement tous ses membres, la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui compte une trentaine d'employés au service de 118 écoles préscolaires-primaires et 140 écoles secondaires ; réparties dans 14 régions administratives du Québec. Elle compte parmi ses membres 11 résidences scolaires et 12 écoles spécialisées. Les membres de la FEEP accueillent plus de 132 000 élèves, soit 95 % des élèves qui fréquentent une école privée membre de la FEEP.

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés