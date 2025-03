Budget du Québec et transport collectif : « Pour la CAQ, c'est le tout-à-l'auto »

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil provincial du secteur transport terrestre (CPSTT-SCFP), qui représente près de 9000 travailleurs et travailleuses dans le transport collectif au Québec, abonde dans le sens des organismes de la société civile qui sont amèrement déçus par le budget Girard déposé ce mardi. Pour le CPSTT, le document est marqué par un grave manque d'ambition et de vision, et trahit la préférence pour l'automobile du gouvernement Legault.

« Ce budget rate complètement la cible, que ce soit pour l'entretien des infrastructures existantes, le développement de nouvelles infrastructures indispensables, ou plus généralement pour l'amélioration du service dans les différentes sociétés de transport », de commenter Simon Mathura, président du CPSTT.

« Bien sûr, il y a la participation au projet de tramway à Québec, mais là encore, le gouvernement de la CAQ s'est retrouvé à y participer quasiment contre son gré et pour des raisons apparemment électoralistes. Pour le reste, c'est une sorte d'abandon tranquille et une préférence implicite pour le tout-à-l'auto. C'est une bien triste nouvelle pour les Québécois et Québécoises qui ne peuvent se passer du transport en commun et qui sont déjà les plus touchés par la crise du coût de la vie. Et bien évidemment, c'est un manque d'ambition flagrant par rapport aux objectifs climatiques du Québec, donc un pelletage par en avant du problème aux générations suivantes », de conclure Simon Mathura.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

