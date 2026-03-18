Budget du Québec 2026 - Enfin un appui aux médias électroniques

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture-CSN (FNCC-CSN) salue avec beaucoup d'enthousiasme la création du crédit d'impôt remboursable pour les médias d'information québécois, qui inclut finalement les salles de nouvelles des médias électroniques.

« C'est une revendication historique pour laquelle nous militons depuis des années. De même que la hausse du seuil salarial admissible. Bravo ! La survie de l'information professionnelle en dépend », réagit la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette.

La FNCC-CSN tient aussi à souligner l'annonce de la bonification du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, qui souffre de sous-financement chronique, spécifiquement en ce qui concerne les musées en régions éloignées. À cet égard, la reconnaissance de l'incontournable mission du Musée McCord est aussi à signifier.

« Le maintien du financement des activités culturelles à l'école est aussi une excellente nouvelle, car la promotion de la souveraineté culturelle québécoise passe d'abord par la connaissance de celle-ci, et les jeunes publics doivent y être exposés dès le plus jeune âge », ajoute la présidente.

Finalement, la volonté du ministre de la Culture et des Communications concernant la mise en œuvre de certains pans du rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec donne espoir que les choses bougeront à l'égard de cette industrie sous haute tension.

Les membres de la FNCC-CSN qui œuvrent dans les secteurs concernés par ces annonces reconnaissent les efforts faits pour les soutenir. L'avenir et la vitalité de la culture québécoise se dessineront dans la poursuite de ces investissements et dans une vision de l'apport essentiel des travailleurs et travailleuses de la culture et des médias.

À propos

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE Fédération de la culture et des communications (FNCC–CSN)

Renseignement : Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, [email protected], 514 966-0710