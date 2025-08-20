Journalistes à Gaza : mourir de ne pas se taire

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - La pétition « Soutenons les journalistes de la bande de Gaza », initiée par des journalistes retraités et indépendants et lancée le 11 août dernier, a déjà recueilli plus de 1000 signataires. La Fédération de la culture et des communications (FNCC-CSN), qui représente une majorité des travailleuses et travailleurs de l'information au Québec, salue l'initiative et invite ses membres à joindre leurs voix à celles d'Agnès Gruda, de Fabrice de Pierrebourg et d'Alain Saulnier pour offrir leur solidarité aux journalistes et autres artisans de l'information qui sont sur le terrain à Gaza.

« Nos élus doivent se tenir debout face aux crimes qui continuent d'être commis contre les journalistes à Gaza et Israël doit rendre des comptes pour ces meurtres », explique la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charrette.

Plus de 200 travailleuses et travailleurs de l'information ont été tués par Israël depuis octobre 2023. Ce chiffre, qui ne cesse d'augmenter, fait du génocide palestinien l'événement le plus meurtrier pour les journalistes depuis le début du XXe siècle.

« Protégeons les travailleurs de l'information et les médias professionnels car ils sont le rempart contre la désinformation, la manipulation des gouvernements qui fabriquent des vérités alternatives mais surtout un contre-pouvoir qui œuvre pour la démocratie », conclut Mme Charrette.

La FNCC-CSN souligne également des initiatives similaires soutenues par la Fédération internationale des journalistes ainsi que par la Fédération européenne des journalistes.

La FNCC-CSN regroupe 80 syndicats et 6000 membres œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN, laquelle réunit quelque 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

