Budget du Québec 2026-2027 : Les aînés laissés sans réponse dans le contexte de la crise qui les frappe

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Malgré des projections démographiques claires et des avertissements répétés, le budget du Québec 2026-2027 ne prévoit aucune mesure ni financement structurant pour faire face à l'augmentation rapide et prévisible des besoins des personnes aînées. Pour l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés (AQMVA), il s'agit d'un autre rendez-vous manqué qui accentuera une crise déjà bien installée dans l'ensemble du continuum de soins, d'hébergement et d'habitation.

Selon les analyses déposées par l'AQMVA dans son mémoire prébudgétaire, le nombre d'aînés ayant besoin de soutien à l'autonomie passera de 289 000 en 2025 à 400 000 en 2035, soit 111 000 personnes supplémentaires en dix ans. Cette croissance touchera toutes les régions du Québec et exercera une pression accrue sur l'ensemble des milieux de vie, du soutien à domicile, aux Résidences Privées pour Aînés, aux Ressources Intermédiaires et aux CHSLD. Or, le budget présenté aujourd'hui ne contient aucune planification, aucun plan d'action et aucun investissement pour absorber cette hausse pourtant annoncée.

Une inaction aux conséquences humaines et financières majeures

« Le vieillissement de la population n'est ni une surprise ni une crise ponctuelle. Les données sont connues, documentées et partagées depuis des années. En choisissant de ne pas agir aujourd'hui, le gouvernement accepte implicitement des bris de services, des listes d'attente plus longues et une détérioration des conditions de vie de dizaines de milliers de personnes aînées », souligne Carl Veilleux, co-porte-parole de l'AQMVA

Déjà, 25 000 aînés sont en attente de services essentiels de soins à domicile ou d'hébergement en Résidences Privées pour Aînés, Ressources Intermédiaires ou en CHSLD. Sans intervention rapide, ces listes continueront de s'allonger, forçant des personnes vulnérables à demeurer dans des milieux inadaptés à leur condition, au détriment de leur dignité, de leur sécurité et de leur santé. En l'absence de services offerts en temps opportun, la pression ne s'exerce pas uniquement sur le système de santé : elle se déplace aussi vers les proches qui doivent compenser l'incapacité de l'État à répondre aux besoins. Cette situation entraîne des défis considérables et un épuisement accru des personnes proches aidantes.

Au-delà des impacts humains, l'inaction aura également un coût important pour l'État. Les travaux réalisés pour l'AQMVA démontrent qu'en l'absence d'un véritable partenariat et d'investissements planifiés, le statu quo pourrait entraîner des coûts supplémentaires évalués entre 17 et 24 milliards de dollars sur dix ans, notamment en raison de solutions tardives, plus coûteuses et moins efficaces.

Des solutions existent, mais elles sont ignorées

L'Alliance rappelle que ses membres issus du secteur privé, privé conventionné et communautaire représentent une part essentielle de l'offre d'hébergement, de services et de soins aux aînés du Québec et disposent d'une expertise reconnue sur le terrain. Un développement prévisible des services en partenariat avec ces acteurs permettrait non seulement de répondre plus rapidement aux besoins, mais aussi de le faire à des coûts nettement inférieurs à ceux observés dans certaines infrastructures publiques récentes, tout en misant sur des solutions durables, de proximité, et mieux arrimées aux réalités des régions du Québec.

« Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons de la prévisibilité, de la planification et un véritable partenariat. Ce budget fait malheureusement l'impasse sur ces trois éléments », déplore Annick Lavoie, co-porte-parole de l'AQMVA.

Un rappel de l'urgence d'agir

Face à l'ampleur des besoins et à l'absence de réponses dans le budget 2026-2027, l'AQMVA invite le gouvernement à corriger rapidement le tir, notamment par :

l'élaboration d'un plan d'action clair et prévisible sur 10 ans ;

; des investissements structurants dans l'ensemble du continuum de services;

dans l'ensemble du continuum de services; une collaboration renforcée avec les milieux de vie privés et communautaires;

avec les milieux de vie privés et communautaires; une réduction des obstacles administratifs qui freinent le développement de solutions.

L'AQMVA réitère sa pleine disponibilité à travailler avec le gouvernement et l'ensemble des formations politiques afin d'offrir dès maintenant des services et des milieux de vie durables, humains et accessibles pour les personnes aînées du Québec.

À propos de l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés

L'AQMVA regroupe six organisations majeures représentant l'ensemble des acteurs engagés dans l'offre de milieux de vie adaptés pour les aînés;

Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ);

Association des établissements privés conventionnés (AEPC);

Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ);

Association québécoise des soins à domicile du Québec (ASDQ);

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA);

Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH).

SOURCE Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés (AQMVA)

Pour tout renseignement : Ariane Picard, 438-878-3936, [email protected]