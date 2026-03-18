Budget du Québec 2026-2027 - Le gouvernement Legault manque d'audace pour la santé et les services sociaux

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Alors que les services publics s'effritent, que de plus en plus d'infrastructures sont vétustes et que le développement d'un système à deux vitesses se poursuit de plus belle, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) déplore vivement le manque de courage politique dont a fait preuve le gouvernement Legault au moment de présenter son dernier budget avant les prochaines élections.

« Des propositions audacieuses pour relever notre réseau public, il y en a. Garantir des services publics accessibles, humains et de qualité, c'est un choix politique. Le gouvernement Legault laisse les services publics en difficulté, faute de courage pour aller chercher l'argent où il se trouve afin de renforcer son réseau public », dénonce Robert Comeau, président de l'APTS.

L'APTS évalue à 4,7 % le financement additionnel nécessaire pour suivre la croissance des besoins de la population, qui augmentent plus rapidement que les coûts de système. À 4,1 %, les sommes annoncées par le ministre des Finances ne suffiront donc pas. Selon l'organisation syndicale, près de 300 M$ de plus devraient être injectés pour mieux soutenir les soins et services, pour prendre en compte le vieillissement de la population par exemple.

C'est pour éviter ce genre de situation que l'APTS propose depuis de nombreuses années l'instauration d'un bouclier budgétaire, mécanisme légal à l'image de la Loi sur l'équilibre budgétaire, qui assurerait à la santé et aux services sociaux un financement stable et adéquat pour répondre aux besoins réels de la population québécoise, en prenant également en considération l'inflation et l'évolution des pratiques médicales.

Cette proposition peut être financée sans augmenter les taxes et impôts de la classe moyenne et des personnes moins nanties. En effet, l'organisation syndicale propose d'instaurer un impôt progressif sur les fortunes québécoises excédant 4 millions $, et de poursuivre l'opération de sevrage du réseau public de sa dépendance au privé. Après s'être attaqué à la question des agences de placement, il est grand temps d'arrêter l'envoi de chirurgies, d'analyses de laboratoire et d'examens d'imagerie médicale dans des cliniques et des laboratoires privés.

À moins d'un an des prochaines élections, l'APTS invite le gouvernement et l'ensemble des partis politiques à s'engager fermement en faveur d'un financement audacieux du réseau public, et ce, pour assurer la pérennité de soins et de services accessibles, humains et de qualité, partout au Québec.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481