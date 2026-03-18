Budget du Québec 2026-2027 - La situation exigeait des mesures plus ambitieuses pour stimuler l'investissement, selon la FCCQ

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ne s'attend pas à ce que le budget du Québec présenté aujourd'hui ait beaucoup d'impact sur les décisions d'investissement des entreprises. Le fardeau fiscal demeurera trop élevé alors que c'était la demande principale de la FCCQ. Les ajouts au Plan québécois des infrastructures (PQI) devraient stimuler l'investissement privé dans toutes les régions, mais il faudra toutefois s'assurer que ces projets d'infrastructures avancent réellement.

« L'ajout de sommes d'argent dans différents programmes ciblés ne va ni alléger le fardeau fiscal trop élevé de nos entreprises, ni réduire la complexité bureaucratique pour avoir accès à ces sommes. Les entreprises sont conscientes de l'état précaire des finances publiques. Leur attente est que l'État en fasse moins et leur laisse la marge de manœuvre nécessaire pour investir et augmenter leur compétitivité. Une baisse du taux d'impôt serait beaucoup plus structurante, c'est donc un rendez-vous raté », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ souligne que la plupart des mesures présentées dans le budget présenté par le ministre des Finances, Éric Girard, n'auront que peu ou pas d'impact sur la stimulation de l'investissement privé.

Parmi ces mesures ciblées, certains gains sont tout de même à souligner pour des secteurs qui font face à des crises majeures, notamment :

La bonification de 40 M$ du crédit d'impôt pour les médias, désormais étendu à la télévision et la radio, comme le réclamait la FCCQ pour contribuer au dynamisme régional

L'abolition de la redevance annuelle, l'appui accru aux travaux sylvicoles et l'aide de 60 M$ au fonds de roulement des entreprises de transformation du bois, une industrie vitale dans plusieurs régions

L'ajout de 1 G$ pour appuyer des projets liés aux minéraux critiques et stratégiques, cruciale pour l'industrie de la défense et pour le secteur énergétique, mérite aussi d'être souligné. Un autre ajout de 1 G$ pour favoriser le repreneuriat est bienvenu, mais les critères excluent d'emblée de nombreuses PME.

Financer et surtout démarrer les projets d'infrastructures

Les investissements publics dans les infrastructures sont des leviers importants pour le développement économique régional, la mobilité de la main-d'œuvre et l'accès à de nouveaux marchés. La FCCQ accueille donc positivement l'ajout de 3 G$ supplémentaires dans le PQI, dont la grande majorité (71 %) ira à la rénovation de structures existantes.

« Les entreprises constatent depuis quelques années que, même quand des projets disposent du financement public nécessaire dans le PQI, le gouvernement ne les démarre pas ou les arrête en cours de route. Les entreprises ont besoin de prévisibilité, pas d'un stop and go continuel, afin de planifier leurs besoins de main-d'œuvre, de machinerie et de matériaux. Le PQI est un levier de développement économique régional important », a déclaré Véronique Proulx.

Des points d'interrogation demeurent sur le retour à l'équilibre budgétaire

La révision à la baisse du déficit de l'année qui se termine et du déficit projeté pour l'année à venir sont de bonnes nouvelles, mais la trajectoire de retour à l'équilibre demeure incertaine. Des réductions de dépenses ou des hausses de revenus demeurent à identifier pour les années suivantes afin d'atteindre l'équilibre d'ici 2030. Cela renforce la nécessité de stimuler davantage l'investissement afin de faire croitre l'économie, notamment en réduisant le fardeau fiscal des entreprises.

Des prévisions budgétaires qui confirment l'impact de la baisse de l'immigration

Le plan budgétaire indique clairement que, face au vieillissement de la population et à la réduction de l'immigration, « certains secteurs pourraient connaître des pénuries de main-d'œuvre, ce qui rendrait le recrutement plus difficile et pourrait exercer des pressions sur les salaires ». Cela confirme les difficultés vécues par les entreprises de toutes les régions du Québec qui ne parviennent pas à trouver de la main-d'œuvre. La hausse des seuils d'immigration permanente, le maintien du nombre de travailleurs étrangers temporaires et le retour du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) sont nécessaires.

La prochaine stratégie des marchés publics attendue de pied ferme

La FCCQ souligne la volonté claire de la présidente du conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, de déposer prochainement une nouvelle stratégie gouvernementale des marchés publics qui serait plus ambitieuse. Le Québec ne s'approvisionne en biens auprès de contractants québécois qu'à hauteur de 46 % en moyenne depuis dix ans, une part en stagnation (47% en 2024-2025) et qui ne réfère qu'à la présence en sol québécois des entreprises, plutôt qu'au réel contenu local des produits.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]