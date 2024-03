Budget du Québec 2024-2025 - Les ressources intermédiaires ignorées par la CAQ

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Malgré les nombreux signaux d'alarme envoyés au gouvernement du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans la dernière année, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) déplore l'absence de toute mesure pour soutenir les RI dans le budget du Québec 2024-2025.

Dans son mémoire prébudgétaire, l'ARIHQ demandait la mise en place de deux mesures d'urgence pour soutenir les milieux en difficulté financière et pour relancer la construction de nouvelles places d'hébergement, à savoir :

Une prime de 10$ par jour par résident pour toute nouvelle place construite en RI afin de pallier la hausse récente des coûts de construction et répondre à la demande croissante des besoins d'hébergement pour les personnes vulnérables; Une prime de 20$ par jour par résident pour toutes les RI existantes afin de faire face à la hausse de leurs coûts d'opération et continuer d'offrir la meilleure qualité de services possible, ce qui représente une somme totale d'environ 139 M$.

À titre de rappel, les ressources intermédiaires sont financées à 100% par le gouvernement du Québec. À défaut d'un financement public adéquat, la mission de notre réseau et de nos milieux d'hébergement pour les personnes les plus vulnérables de notre société est sérieusement mise à mal et une aide urgente est essentielle avant la réouverture de notre entente de financement actuelle dont l'échéance est prévue en mars 2025.

En plus du risque réel de fermetures de RI dans la prochaine année, la qualité des services aux résidents sera de plus en plus difficile à maintenir dans un contexte de sous financement par le gouvernement. Comment maintenir la qualité de nos services considérant que les coûts liés aux soins et à l'hébergement de nos résidents ont explosé ?

« Les grands perdants de ce budget, ce sont nos résidents et leurs familles qui risquent de voir la qualité de leurs services diminuer, ou pire encore, la perte de leurs milieux d'hébergement », s'indigne Manon Charpentier, Directrice générale de l'ARIHQ. « Cela est d'autant plus préoccupant dans le contexte où les besoins en matière d'hébergement sont grandissants et que les ressources intermédiaires représentent une solution économique pour le gouvernement afin de désengorger notre réseau de la santé », ajoute Mme Charpentier.

« Au lieu d'augmenter le financement des ressources intermédiaires pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, le gouvernement de la CAQ justifie la situation d'urgence qu'il a lui-même créée pour octroyer des contrats dans d'autres milieux d'hébergement à des montants beaucoup plus élevés que ce qui est mis à la disposition de notre réseau pour offrir les mêmes services », dénonce Carl Veilleux, Président du conseil d'administration de l'ARIHQ.

« Le gouvernement du Québec avait l'occasion dans son budget de relancer la construction de nouvelles places en ressources intermédiaires afin de répondre à l'augmentation des besoins d'hébergement pour les personnes vulnérables, mais c'est un rendez-vous manqué qui aura des conséquences importantes pour les prochaines années. Il est temps que le ministre responsable des Services sociaux, le Dr. Lionel Carmant, passe de la parole aux actes et donne les moyens aux RI de répondre aux besoins de la population », ajoute M. Veilleux.

À propos de l'ARIHQ

L'ARIHQ rassemble et soutient 1 118 ressources intermédiaires qui offrent des services à 19 078 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. Les RI emploient plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement pour adultes du Québec.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Renseignements: Simon Telles, Conseiller stratégique, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514-742-2883