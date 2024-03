Budget du Québec 2024-2025 - 6 M$ pour soutenir la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'autonomie alimentaire

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Tablée des Chefs est heureuse d'avoir obtenu un soutien financier de 6 M$ sur quatre ans dans le cadre du budget 2024-2025, présenté la semaine dernière par le ministre des Finances du Québec. Cette aide financière confirme l'impact positif de la mission et des activités de La Tablée des Chefs pour nourrir les personnes en situation d'insécurité alimentaire grâce aux surplus alimentaires de l'industrie et contribue à l'éducation culinaire des jeunes en développant leur autonomie alimentaire à travers ses différents programmes.

Ces sommes s'ajoutent à celles octroyées en novembre 2023 (2 M$) lors de la dernière mise à jour économique et permettront à La Tablée des Chefs de combler les besoins financiers associés à ses initiatives à court et moyen terme.

Concrètement, les sommes allouées permettront de soutenir différentes initiatives phares :

-- Les Brigades Culinaires : Plus de 100 écoles pourront être ajoutées au réseau des Brigades Culinaires jusqu'en 2029, rejoignant ainsi 2 000 jeunes supplémentaires du secondaire autour de la saine alimentation et des saines habitudes de vie.

-- La Récupération alimentaire : Plus de 500 000 portions additionnelles seront récupérées jusqu'en 2029, ce qui permettra d'atteindre un total cumulé de plus de 10 millions de portions sur 4 ans.

Ces initiatives concrètes témoignent de la capacité de La Tablée des Chefs à utiliser de façon responsable les deniers publics et à générer des actions à valeur ajoutée pour renforcer la sécurité et l'autonomie alimentaire.

Pour continuer davantage son travail reconnu, La Tablée des Chefs va poursuivre sa collaboration avec l'ensemble des partenaires gouvernementaux pour explorer d'autres opportunités de soutien gouvernemental récurrent et assurer la pérennité de son action à long terme.

Citation

« Considérant le contexte économique difficile, le soutien du gouvernement du Québec est une preuve que chaque dollar investi dans La Tablée des Chefs est un choix responsable et qui donne des résultats concrets. Pour aller encore plus loin, nous allons poursuivre nos discussions avec le gouvernement afin d'approfondir notre collaboration et soutenir l'ensemble de nos projets porteurs. Nous avons une recette gagnante, il ne reste qu'à recueillir l'ensemble des ingrédients pour amplifier notre impact dans la communauté. »

- Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des Chefs

À propos de la Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif dont la mission se résume en deux mots : Nourrir et Éduquer. Nourrir aujourd'hui, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et éduquer les jeunes, pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis plus de 20 ans, nos différents programmes ont permis de nourrir les gens en situation d'insécurité alimentaire en distribuant plus de 17,6 millions de portions cuisinées et a éduqué plus de 63 000 jeunes en développant leur autonomie alimentaire. www.tableedeschefs.org .

