Budget du Québec 2023-2024 - Aide alimentaire : Un soutien considérable pour améliorer les infrastructures des Banques alimentaires du Québec, mais une aide nettement insuffisante pour nourrir ceux qui en ont besoin aujourd'hui

LONGUEUIL, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) saluent le renouvellement du programme des infrastructures des Banques alimentaires du Québec, à la hauteur de 5 M$ par année pour les quatre prochaines années, afin d'améliorer les installations qui permettent au réseau de nourrir les personnes dans le besoin. L'association demeure toutefois très inquiète alors que l'aide annoncée pour l'achat de denrées alimentaires est nettement insuffisante dans le contexte où la demande pour de l'aide alimentaire a explosé.

« Nous tenons à souligner l'engagement du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre des Finances pour leur appui important qui nous permettra une amélioration nécessaire des infrastructures de notre réseau. L'aide annoncée pour l'achat de denrées demeure toutefois nettement insuffisante pour répondre à la demande actuelle pour de l'aide alimentaire, alors que le nombre de personnes qui se tournent vers notre réseau continue de grimper et que les quantités de denrées disponibles s'épuisent. Notre réseau fait face à une pression jamais vue et sans soutien financier adéquat pour acheter des denrées, ce sont les plus vulnérables qui vont en payer le prix. »

- Martin Munger, directeur général, Les Banques alimentaires du Québec

Un soutien bien en dessous des attentes pour l'achat de denrées

Alors que la demande d'aide alimentaire atteint des sommets, les 2 M$ prévus au budget sont largement insuffisants pour remplir les ventres vides. Dans le contexte actuel, en 2023 seulement, 24 M$ sont nécessaires pour acheter des denrées pour nourrir ceux qui en ont besoin. Sans cela, les files d'attente vont s'allonger devant les banques alimentaires qui ne pourront répondre adéquatement à la demande. Les BAQ poursuivront leur travail auprès de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et continueront d'exercer un leadership auprès de ses collègues afin de s'assurer que Les Banques alimentaires du Québec, et les 1200 organismes communautaires qu'elles desservent, puissent lutter contre l'insécurité alimentaire au Québec.

Une période critique pour le réseau des Banques alimentaires du Québec

Alors que l'inflation continue d'impacter les plus vulnérables, la demande pour de l'aide alimentaire a explosé. Rappelons qu'en l'espace d'un an, le nombre mensuel de demandes d'aide alimentaire auxquelles répond le réseau des Banques alimentaires du Québec a augmenté de 375 000, passant de près de 1,9 million à plus de 2,2 millions. Chaque mois, ce sont 671 000 personnes qui se tournent vers les Banques alimentaires du Québec, soit 33 % de plus en comparaison à l'avant-pandémie en 2019. La grande majorité des organismes du réseau ont manqué de denrées par leurs sources d'approvisionnement usuelles, dans la dernière année, et peinent donc à assurer leurs services. Les denrées qui ont été achetées grâce au financement d'urgence octroyé par le gouvernement du Québec en décembre dernier sont presque épuisées.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

Renseignements: Pour tout renseignement : Malika Paradis, 418 933-2593, [email protected]