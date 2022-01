Budget du Québec 2022-2023 : La CMM mise sur des mesures fortes pour relancer l'habitation, le transport collectif et protéger les milieux naturels et agricoles

MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a transmis ses attentes à l'égard du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec au ministre des Finances, M. Éric Girard, aujourd'hui. Axés principalement sur le logement social, le transport collectif, l'environnement et l'aménagement du territoire, les investissements demandés par la CMM visent à soutenir la compétitivité et l'attractivité du Grand Montréal dans une perspective de développement durable.

« Le prochain budget du gouvernement doit comprendre des mesures fortes pour contribuer à la relance verte et inclusive de la région métropolitaine de Montréal, qui regroupe 50 % de la population, des emplois et du PIB du Québec. Ces mesures devraient se traduire par des investissements substantiels en logement social et abordable ainsi qu'en transport en commun, où les besoins sont énormes et amplifiés par la pandémie. Nous demandons également à Québec de mieux soutenir nos actions pour protéger et mettre en valeur le territoire, les terres agricoles et les milieux naturels du Grand Montréal », a déclaré la présidente de la CMM et mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les principales demandes de la CMM se résument ainsi :

Bonifier significativement l'offre de logements sociaux et abordables

Octroyer 350 M$ pour la livraison rapide des 2 500 unités AccèsLogis engagées avant 2019



Construire 3 000 logements sociaux et 9 000 logements abordables par année, durant dix ans



Réserver 1 G$ pour la réhabilitation des HLM

Favoriser la mobilité durable et rééquilibrer le financement

Octroyer à l'ARTM une compensation, estimée à 275,4 M$, pour le manque à gagner découlant du report de la perception de la taxe sur l'immatriculation par la SAAQ



Accorder une aide additionnelle à l'ARTM pour résorber les effets persistants de la pandémie



Mettre en place un groupe de travail Québec-ARTM-CMM sur le financement du TC

Soutenir les actions visant un meilleur aménagement du territoire

Verser une compensation de 4,9 M$ à l'ARTM pour les coûts additionnels des transports collectifs occasionnés par l'étalement urbain dans les municipalités périmétropolitaines



Octroyer 6 M$ sur deux ans pour le Programme d'aide à la conception des aires TOD de la CMM



Allouer 1,5 M$ pour la mise en valeur des terrains à vocation économique

Contribuer davantage à la mise en valeur et la protection des milieux naturels

Consacrer 100 M$ sur cinq ans à la création d'un réseau de parcs métropolitains, par l'acquisition de milieux naturels



Modifier la loi pour que l'acquisition de milieux naturels par expropriation puisse se faire sur la base de la juste valeur marchande

La CMM demande également au gouvernement de lui octroyer des sommes pour étendre ses travaux de cartographie des cours d'eau et de caractérisation du risque en zone inondable, pour pérenniser le service 211 Grand Montréal, de même que pour renouveler le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole.

Consultez le mémoire prébudgétaire

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4,1 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 370 km2. La CMM exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

