Budget du gouvernement du Québec - Investissement significatif en culture : l'UDA est très satisfaite

MONTRÉAL, le 11 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des artistes salue l'engagement financier en culture prévu au budget du gouvernement du Québec, déposé hier, qui reconnaît ainsi l'urgence d'agir dans tous les secteurs du milieu culturel.

Comme l'a déclaré la présidente de l'UDA, Sophie Prégent, « l'UDA insistait depuis plusieurs années auprès du gouvernement du Québec sur l'importance d'agir dans le secteur culturel, fragilisé par des mutations profondes, notamment sur la façon de créer, de produire et de consommer la culture. Avec son budget, le gouvernement Legault a posé un geste important afin que nous puissions aller de l'avant. »

Nous espérons que, grâce à cet engagement du gouvernement, les artistes verront l'avenir différemment et pourront se consacrer pleinement à l'exercice de leur art, de leur métier, ce qui permettra de nous tailler une place sur les différents marchés, local et international.

Rappelons que l'UDA, inquiète de l'érosion constante des revenus de ses membres, a effectué de nombreuses représentations politiques, seule ou au sein de coalitions d'organisations syndicales et culturelles, pour interpeller les différents gouvernements sur les défis auxquels font face les artistes par la présence de plus en plus grande des géants du numérique dans notre environnement culturel.

Nous remercions la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et son équipe pour tout le travail accompli et nous attendons avec impatience de connaître les détails des différentes mesures figurant dans le budget qui seront sous peu présentées par Mme Roy.

À propos de l'Union des artistes

L'Union des artistes est un syndicat professionnel représentant plus de 13 000 artistes regroupés au sein de quatre champs de pratique artistique : acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs. L'UDA représente les artistes professionnels œuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le français sauf dans une production faite et exécutée en anglais et destinée principalement à un public de langue anglaise.

