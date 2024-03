Budget du gouvernement du Québec 2024-2025 - L'industrie touristique : une solution pour une meilleure mobilité et accès aux régions

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre du dépôt du budget provincial présenté par le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) accueille positivement les gains en matière d'accès aux régions et aux financements pour les entreprises touristiques québécoises.

La mobilité sur le territoire est l'enjeu prioritaire pour les entreprises touristiques qui souhaitent accueillir les touristes et leur faire découvrir les expériences phares du Québec. Pour ce faire, le Québec doit avoir des moyens de transport fiables et efficaces pour desservir les villes et les régions, et ce, à un coût abordable. L'Alliance salue les sommes allouées pour bonifier l'appui à la desserte aérienne régionale et continuera de travailler avec le gouvernement afin de mettre en place un plan de développement de transport intermodal.

Dans ses recommandations budgétaires, l'Alliance a demandé des sommes supplémentaires pour les programmes dédiés au tourisme qui permettent de développer et de renouveler des expériences touristiques de calibre international qui mettent en valeur le Québec. C'est pourquoi elle se réjouit de la prolongation pour :

Le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT, 25 M$);

Le Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT 5M$);

Le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (2 M$).

L'Alliance en profite toutefois pour rappeler que l'accès aux financements reste critique, notamment au niveau des garanties de prêts, pour les entreprises touristiques.

Le manque de main-d'œuvre continue d'être un enjeu important pour l'industrie touristique. Une entreprise sur deux a manqué de personnel en 2023 pour être pleinement opérationnelle, mais a su faire preuve de résilience et de créativité afin d'assurer la totalité de son offre touristique. L'Alliance prend acte des sommes accordées pour favoriser l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail, mais réitère que l'industrie touristique devrait faire partie des priorités du gouvernement en matière de formation.

Le mémoire de consultation budgétaire de l'Alliance peut être consulté en cliquant ici.

Citation

« Dans le contexte économique actuel où les décisions budgétaires sont difficiles, l'industrie touristique est un partenaire pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux et de développement global d'accès aux régions. Les propositions de l'Alliance proviennent d'entrepreneurs de toutes les régions du Québec, à l'image de la présence de l'industrie, et représentent la réalité et les besoins pour améliorer les déplacements. L'industrie touristique fait partie de la solution pour améliorer la mobilité partout au Québec. »

Frédéric Dubé, directeur général par intérim

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Ralliant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales, sectorielles et affiliés membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme la plus importante au Canada. En assumant le rôle de porte-parole du secteur économique touristique privé et associatif, elle fonde son action sur les intérêts collectifs de l'industrie pour valoriser la contribution significative du tourisme à la vitalité socio-économique des régions du Québec. Toute l'action de l'Alliance vise à faire du Québec une destination touristique exceptionnelle et en harmonie qui contribue au bien-être et à la fierté de la population.

