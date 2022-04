Budget du Canada 2022-2023 : réaction de Propulsion Québec

Des investissements à la hauteur des ambitions du secteur des transports électriques et intelligents

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec, se réjouit des mesures et investissements importants en matière d'innovation, d'électrification des transports et de mobilité durable annoncés dans le budget 2022-2023 du gouvernement fédéral. Dans son budget ambitieux, le Canada mise sur l'industrie des transports électriques et intelligents (TEI) comme une filière de développement économique durable et confirme sa volonté de mettre en place des réglementations novatrices ainsi que des incitatifs importants pour assurer la transition électrique de son économie grâce aux technologies zéro émission.

Les annonces faites par le gouvernement auront un impact sur toute la chaîne de valeur des transports électriques et intelligents (innovation, infrastructures de recharge, filière batterie, approvisionnement public, etc.) Ce budget démontre également la volonté claire pour le Canada de se positionner comme chef de file dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques.

« Propulsion Québec est très satisfait des mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Canada en matière de mobilité électrique et intelligente. Nous sentons un réel appui du gouvernement fédéral pour notre filière économique. Il s'agit d'excellentes nouvelles pour les entreprises québécoises des TEI qui se retrouvent à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Leurs activités seront grandement favorisées grâce aux investissements en innovation, aux politiques et réglementations VZE pour les véhicules passagers et ceux moyens et lourds, ainsi que les mesures liées aux infrastructures de recharge et incitatifs à l'achat de VZE. Ces mesures sont à la hauteur de nos ambitions en matière de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada a su traduire en actions concrètes sa vision d'une économie plus verte, durable et prospère. » se réjouit Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

FAITS SAILLANTS

De nombreuses annonces en lien avec l'innovation et l'électrification des transports ont été faites aujourd'hui. Parmi celles-ci, Propulsion Québec souligne certains investissements qui auront un grand impact pour l'écosystème :

ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Un investissement de 400 millions de dollars sur cinq ans afin de financer le déploiement de bornes de recharge dans les régions plus éloignées (PIVEZ) ; La Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans l'infrastructure de recharge et de ravitaillement des VZE urbaine et commerciale à grande échelle ; Un investissement de 1,7 milliard de dollars en vue de prolonger le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE) jusqu'en mars 2025 ; Un investissement de 547,5 millions de dollars sur quatre ans pour mettre sur pied un nouveau programme d'incitation à l'achat de VZE moyens et lourds ; Mise en place d'un règlement sur les VZE moyens et lourds qui exigera que les VZE représentent 100 % des ventes totales des véhicules moyens et lourds d'ici 2040 pour une sous-catégorie de véhicules, ainsi que des exigences réglementaires relatives aux ventes provisoires d'ici 2030 pour les différentes catégories de véhicules ; Une obligation relative aux ventes selon laquelle les véhicules zéro émission (VZE) devront représenter au moins 20 % des ventes de tous les véhicules légers neufs au Canada d'ici 2026, au moins 60 % des ventes d'ici 2030 et 100 % des ventes d'ici 2035.

MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES

Un investissement allant jusqu'à 3,8 milliards de dollars d'ici 2030 afin de mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada , visant à accélérer la production et le traitement des minéraux essentiels nécessaires à la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques (VÉ) ; Un investissement de 1,5 milliard de dollars en mesures d'aide ciblée aux projets de minéraux critiques, incluant jusqu'à 1 milliard de dollars sur six ans pour le Fonds stratégique pour l'innovation.

Le budget fédéral 2022-2023 est novateur et prometteur. Parmi les mesures innovantes annoncées aujourd'hui, la mise en place d'une première stratégie sur les minéraux critiques, la mise en place d'incitatifs concrets afin de favoriser l'achat de véhicules électriques en plus de la prolongation d'incitatifs déjà existants et la mise sur pied d'une norme VZE pour les véhicules moyens et lourds, sont de loin les annonces les plus encourageantes. Propulsion Québec salue chaleureusement les ambitions et le soutien du gouvernement du Canada.

