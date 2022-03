Budget de Québec 2022-2023 : réaction de Propulsion Québec

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le contexte sanitaire actuel, Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, comprend l'importance pour le gouvernement du Québec de favoriser les secteurs de la santé et de l'éducation dans son budget 2022-2023. Cependant, la grappe est surprise de constater que les mesures annoncées en lien avec le développement de l'industrie des transports électriques et intelligents, dans le contexte de l'urgence climatique, soient moins présentes que dans les budgets précédents de ce gouvernement. Il faut continuer de s'attaquer à l'urgence climatique, intimement liée à la pandémie actuelle et fortement influencée par les conflits et la crise énergétique, et continuer de miser sur le développement de cette industrie à fort potentiel pour le Québec.

« Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour accélérer l'électrification de l'économie québécoise. Il est capital que le gouvernement de François Legault garde le cap sur la stratégie de développement décidée en 2018 qui misait sur le secteur à fort potentiel économique que sont les transports électriques et intelligents. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les mesures annoncées doivent permettre le déploiement de notre écosystème au Québec. Elles doivent aussi améliorer la compétitivité des entreprises québécoises en favorisant l'innovation en plus de stimuler une filière économique à grand impact pour les générations futures. » a mentionné Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Faits saillants

Bien que le gouvernement ait annoncé 2,2 milliards de dollars pour accroître la productivité de l'économie québécoise ainsi qu'une bonification d'un milliard de dollars pour le Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030, le secteur des transports électriques et intelligents ne fait pas encore l'objet d'une stratégie économique dédiée et prioritaire.

Parmi les annonces en lien avec les transports, il est pertinent de souligner les investissements qui pourront avoir un impact positif pour l'écosystème :

1,3 milliards de dollars additionnels pour la mise en place de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI 2022-2027). Il est crucial que le gouvernement identifie le secteur des TEI comme prioritaire dans cette stratégie ; 117,2 millions de dollars sont octroyés à la Ville de Montréal et 49 millions de dollars pour la Ville de Québec afin de financer des activités de lutte contre les changements climatiques et d'adaptation pour la période de 2022-2023 à 2024-2025 ; Des investissements de 135,2 millions de dollars d'ici 2026-2027 pour moderniser les programmes afin d'assurer un plus grand bassin de main-d'œuvre compétente et qualifiée en formation professionnelle; 293 millions de dollars pour soutenir davantage les services de transport collectif ; 20 millions de dollars pour poursuivre le soutien au transport interurbain par autobus.

Bien que le programme Roulez vert soit reconduit, la réduction des incitatifs nous semble prématurée, vu le faible taux d'adoption des véhicules électriques encore observé au Québec. Pour réellement diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut continuer de prioriser une adoption rapide et massive des véhicules électriques, en complémentarité au transport collectif et partagé.

Certaines mesures annoncées aujourd'hui seront précisées dans les prochaines semaines, dont le détail des différentes actions et de leurs impacts financiers, qui sera présenté dans le Plan de mise en œuvre 2022-2027.

"Nous attendrons les précisions quant au plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 et ceux de la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Nous espérons que ces prochaines annonces placeront les TEI au cœur de la stratégie économique gouvernementale et seront à la hauteur du dynamisme et du potentiel de notre écosystème québécois. Il est primordial que notre gouvernement continue de faire de l'électrification des transports du Québec une priorité si nous souhaitons atteindre nos objectifs environnementaux et créer un Québec plus vert et plus prospère. » a conclu Sarah Houde.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des transports électriques et intelligents, au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 250 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, de Fasken, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

