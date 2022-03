Budget de la CAQ : La FQDE satisfaite de l'augmentation des budgets en Éducation

ANJOU, QC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Bien qu'elle accueille favorablement l'augmentation globale de 2,8 milliards $ sur cinq ans du budget de l'Éducation, la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) aurait souhaité une ventilation différente, compte tenu des efforts extraordinaires qui seront requis pour rattraper les retards académiques occasionnés par la pandémie de COVID-19.

« L'augmentation du budget de l'Éducation démontre l'importance que le gouvernement accorde à l'une de ses missions essentielles, en dépit du fait qu'il anticipe un déficit de 6,5 milliards $ en 2023 », reconnaît Nicolas Prévost, président de la FQDE. « C'est la répartition annuelle du budget qui pose problème. Il aurait été préférable que le ministre des Finances consacre une part plus importante du budget à l'an un, afin de soutenir nos efforts de lutte aux impacts de la pandémie sur la réussite des élèves. »

En ce qui a trait aux dépenses visant à stimuler la rétention de personnel, la FQDE est déçue de constater que cette mesure ne vise que les enseignants, alors que les autres catégories d'emploi du secteur de l'éducation sont elles aussi affectées par la pénurie de main-d'œuvre. En revanche, son porte-parole se dit satisfait du montant de 135 millions $ consacré à la modernisation des programmes d'enseignement professionnel.

La FQDE souligne par ailleurs que le montant de 315 millions consacré au tutorat aurait été davantage apprécié si on avait retenu ses recommandations d'assouplissement des mesures budgétaires du gouvernement. « Depuis que la CAQ est au pouvoir, on assiste à une décentralisation du financement des écoles, mais le manque de souplesse des règles d'affectation des sommes octroyées et l'impossibilité de fusionner les enveloppes budgétaires font en sorte que les directions d'établissement d'enseignement ne parviennent pas toujours à utiliser certains fonds disponibles dont elles auraient pourtant grand besoin », explique Nicolas Prévost, président de la FQDE.

