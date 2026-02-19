Sondage RQRA-Léger : les soins aux aînés vivant en RPA menacés par un financement insuffisant

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Un récent sondage Léger, mené auprès de résidents et de gestionnaires de résidences privées pour aînés (RPA), tend à confirmer ce que vivent quotidiennement les aînés québécois : bien que les RPA leur offrent des soins et des services essentiels et de qualité, la capacité des aînés à s'en prévaloir semble compromise en raison d'un financement inadéquat.

Les RPA sont un pilier majeur dans le soutien à domicile des aînés au Québec. Or, les coûts augmentent et il devient difficile d'améliorer les services, voire simplement de les maintenir. Devant le vieillissement sans précédent de la population, il est urgent d'assurer la pérennité de ces services aux aînés.

Le sondage mené auprès des aînés révèle que :

84 % reçoivent des soins directement du personnel de leur résidence;

90 % des résidents qui reçoivent des soins de leur RPA s'en déclarent satisfaits;

Et pourtant, près de deux sur trois (64%) disent ne pas avoir assez de revenus pour payer les soins dont ils ont besoin ou pourraient avoir besoin, une donnée particulièrement alarmante.

La situation est tout aussi alarmante du côté des gestionnaires. Le sondage révèle que près de 8 RPA sur 10 des régions sondées affirment que les montants versés par les CI(U)SSS ne couvrent pas les coûts réels des soins et des services dispensés aux résidents, menaçant ainsi la viabilité d'un modèle de milieu de vie pourtant essentiel, et qui a fait ses preuves, pour maintenir l'autonomie et la santé des aînés du Québec.

S'appuyant sur les résultats de ce sondage, le RQRA interpelle le gouvernement du Québec, et Santé Québec, pour entreprendre rapidement un travail conjoint visant à établir un nouveau mode de fonctionnement adapté aux coûts réels et au niveau de soins requis par les personnes aînées.

« Sans un ajustement rapide, la pression deviendra insoutenable pour le réseau public et pour les aînés eux‑mêmes. Une RPA ferme chaque semaine en moyenne alors que le nombre d'aînés augmente. Les RPA sont prêtes à contribuer pleinement à l'évolution du modèle. Nous avons d'ailleurs proposé des solutions concrètes dans notre mémoire prébudgétaire, dont la mise en place d'un financement des services sous forme d'allocation à l'aîné plutôt que d'achats de services aux RPA par les CI(U)SSS. »

- Marc Fortin, Président-directeur général du RQRA

Information sur le sondage de Léger

Le sondage Léger a été mené auprès de 453 résidents et de 91 gestionnaires de résidences privées pour aînés situées dans les régions de la Montérégie et de Lanaudière. La collecte s'est déroulée entre le 21 août et le 14 octobre 2025 pour les résidents et entre le 18 août et le 13 octobre 2025 pour les gestionnaires. La marge d'erreur indicative est de ±4,6 % pour les résidents et de ±10,3 % pour les gestionnaires, 19 fois sur 20.

À propos du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA compte près de 800 membres parmi les 1330 résidences privées pour aînés restantes, totalisant 108 000 (80 %) des 135 000 unités en RPA que compte le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins de santé à ceux qui sont en perte d'autonomie. Les RPA procurent de l'emploi à 44 500 personnes et représentent un acteur économique et social majeur au sein de toutes les communautés du Québec.

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

Pour tout renseignement : Hans Brouillette, RQRA - Directeur des affaires gouvernementales et publiques, Cellulaire : 438-406-8444