Budget 2026-2027 - La FIQ juge les avancées limitées pour le réseau public

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Alors que le ministre des Finances du Québec dépose un budget 2026-2027 qu'il qualifie de « sobre, ciblé et responsable », la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ s'inquiète de l'absence d'investissements structurants pour répondre aux difficultés persistantes du réseau public.

Pour la Fédération, un véritable coup de barre en première ligne s'impose. Les investissements devraient permettre de mettre en place une politique cohérente, fluide et accessible, capable de réduire la pression sur les urgences, d'améliorer la prise en charge de la population et d'assurer une réelle accessibilité aux soins. Les professionnelles en soins jouent un rôle central dans cette transformation, et la FIQ déplore que le budget ne reconnaisse pas pleinement leur contribution, misant encore largement sur les pharmaciens et les médecins.

« C'est insuffisant pour répondre aux besoins. On aurait souhaité des mesures concrètes intégrant les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pour éviter que les urgences débordent. Une enveloppe est annoncée pour soutenir l'offre de soins, mais il faut encore attendre : rien de concret aujourd'hui », souligne Julie Bouchard, présidente de la FIQ. La Fédération reconnaît toutefois l'effort visant à couvrir la croissance des dépenses, une demande qu'elle avait formulée lors des consultations prébudgétaires. La hausse prévue de 4,1 % permettra de maintenir le réseau à flot, même si les effets des compressions passées demeurent bien présents.

La FIQ salue également les investissements annoncés pour la politique de soutien à domicile et le financement enfin accordé à la politique de prévention, un élément manquant lors de son dévoilement initial. Elle déplore cependant l'absence de mesures pour atténuer les impacts du vieillissement de la population et de la hausse des besoins en soins, qui continuent de retomber sur les seules professionnelles en soins. « On est encore celles qui ramassent tout quand ça casse. La surcharge ne s'arrête jamais, et rien dans ce budget ne vient la freiner. La solution, on la répète : des ratios sécuritaires, un nombre raisonnable de patient-e-s par équipe pour assurer la sécurité de toutes et tous », insiste Mme Bouchard.

La Fédération juge par ailleurs pertinent que le budget prévoie des mesures pour les proches aidants et une hausse du financement de Santé Québec. Elle note aussi l'annonce de 167 G$ sur dix ans en infrastructures, notamment pour la construction, la réfection et l'agrandissement d'hôpitaux, la création de maisons des aînés, le remplacement d'équipements médicaux et la poursuite de la transformation numérique des organismes publics.

Cependant, la FIQ s'inquiète du peu de moyens pour freiner la privatisation, alors que les budgets précédents ont confirmé une tendance claire : la place du privé continue de s'étendre, notamment avec les cliniques médicales spécialisées devenues la solution privilégiée pour réduire les listes d'attente en chirurgie, au prix d'un exode du personnel vers le privé. « On ne réglera pas nos problèmes avec plus de contrats privés. Le privé coûte cher, fragmente les soins et draîne le personnel du réseau public. C'est ça, la réalité terrain », poursuit Mme Bouchard.

La FIQ réitère que les professionnelles en soins veulent un réseau public fonctionnel, financé adéquatement et adapté aux réalités régionales. « On s'inquiète de la façon dont le gouvernement organise les soins et prend en charge les patient-e-s. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir soigner dans des conditions humaines, sécuritaires et réalistes. Aujourd'hui, le budget ne nous donne pas ça », conclut la dirigeante syndicale.

À propos de la FIQ

Créée en 1987, la FIQ représente près de 90 000 professionnelles en soins (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) qui travaillent dans les établissements de santé à travers le Québec. Organisation féministe composée à près de 90 % de femmes, la FIQ se consacre à la défense des droits de ses membres, tout en veillant à la qualité des soins offerts à la population et à la pérennité du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Philippe Desjardins, conseiller aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Cellulaire : 581 995-0762, [email protected]