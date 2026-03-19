Budget 2026-2027 : la CAQ tourne le dos aux priorités de la Mauricie

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec dénonce un budget 2026-2027 du gouvernement de la CAQ qui manque de vision et qui laisse tomber la Mauricie.

Avec un déficit de 9,9 G$, ce budget reflète les conséquences d'une gestion qui a mené à une baisse de la productivité, des investissements des entreprises et des mises en chantier, ainsi qu'à une pression accrue sur la vitalité des régions comme la Mauricie. « Ce budget, c'est la facture que vous refile le gouvernement de la CAQ pour ses huit dernières années de mauvaise gestion. Les mesures annoncées pour soutenir nos PME sont mal ciblées et insuffisantes », a affirmé Frédéric Beauchemin, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de finances.

Sur le terrain, les projets stagnent. Les agrandissements des écoles primaires Ami-Joie-et-des-Grès à Saint‑Étienne‑des‑Grès ainsi que l'école Richelieu à Trois-Rivières demeurent bloqués à l'étape de la planification. La réfection majeure de l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie comprenant un agrandissement et un réaménagement est attendue depuis des années, mais le projet est toujours à l'étude. « Il y a trop de projets qui stagnent en Mauricie. Les gens de la région méritent mieux que d'être relégués au second plan par la CAQ », a ajouté Jennifer Maccarone, porte-parole du Parti libéral du Québec responsable de la Mauricie.

À cela s'ajoute un déséquilibre flagrant : la Mauricie ne reçoit que 2,7 % des investissements du Plan québécois des infrastructures (PQI), alors qu'elle représente 3,2 % de la population du Québec.

Le budget ne prévoit également aucune mesure significative pour répondre à la hausse du coût de la vie et à la crise du logement, des enjeux pourtant bien présents en Mauricie.

En terminant, rappelons que pour Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec les priorités budgétaires se comptaient au nombre de cinq. L'équipe souhaitait des mesures significatives pour réduire le fardeau fiscal des PME, la construction de logements, une meilleure gestion des finances publiques, incluant une priorisation efficace du PQI et un renforcement de la vitalité culturelle et de la langue française. En plus d'être les priorités de notre parti, il s'agit des préoccupations des Québécois.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]