Budget 2026-2027 : la CAQ tourne le dos aux priorités de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec dénonce un budget 2026-2027 du gouvernement de la CAQ qui manque de vision et qui laisse tomber l'Estrie.

Avec un déficit de 9,9 G$, ce budget reflète les conséquences d'une gestion qui a mené à une baisse de la productivité, des investissements des entreprises et des mises en chantier, ainsi qu'à une pression accrue sur la vitalité des régions comme l'Estrie. « Ce budget, c'est la facture que vous refile le gouvernement de la CAQ pour ses huit dernières années de mauvaise gestion. Les mesures annoncées pour soutenir nos PME sont mal ciblées et insuffisantes », a affirmé Frédéric Beauchemin, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de finances.

Sur le terrain, les projets stagnent. L'aréna Memphrémagog à Magog demeure bloqué à l'étape de la planification, tout comme le projet de nouvelle école primaire à Sherbrooke. Les agrandissements de l'école secondaire Mitchell-Montcalm et du Centre de formation professionnelle 24-Juin sont toujours à l'étude. Pendant ce temps, le projet de réseau structurant de transport en commun de la Société de transport de Sherbrooke (STS) a carrément disparu du Plan québécois des infrastructures (PQI). « Il y a trop de projets qui stagnent en Estrie. Les gens de la région méritent mieux que d'être relégués au second plan par la CAQ », a ajouté Désirée McGraw, porte-parole du Parti libéral du Québec responsable de l'Estrie.

À cela s'ajoute un déséquilibre flagrant : l'Estrie ne reçoit que 4 % des investissements du PQI, alors qu'elle représente 5,8 % de la population du Québec. En recherche, les 30 M$ prévus pour les bourses d'excellence du Fonds de recherche du Québec sont jugés insuffisants par les milieux universitaires, notamment à l'Université de Sherbrooke et à Bishop's University, qui réclamaient plutôt une bonification.

Le budget ne prévoit également aucune mesure significative pour répondre à la hausse du coût de la vie et à la crise du logement, des enjeux pourtant bien présents en Estrie.

Rappelons que pour Charles Milliard, chef du Parti libérale du Québec les priorités budgétaires se comptaient au nombre de cinq. L'équipe souhaitait des mesures significatives pour réduire le fardeau fiscal des PME, la construction de logements, une meilleure gestion des finances publiques, incluant une priorisation efficace du PQI et un renforcement de la vitalité culturelle et de la langue française. En plus d'être les priorités de notre parti, il s'agit des préoccupations des Québécois.

Les deux élus seront d'ailleurs de passage en Estrie le lundi 23 mars prochain dans le cadre d'une tournée régionale. Ils seront disponibles pour accorder des entrevues et réagir plus en détail au budget.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]