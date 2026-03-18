Budget 2026-2027 : Huit années d'échecs économiques caquistes

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec réagit au budget 2026-2027 déposé aujourd'hui par le gouvernement de la CAQ, un budget qui manque d'ambition et de vision. Le déficit confirmé de 9.9 G$ démontre que la CAQ est aujourd'hui coincée par ses propres erreurs des dernières années.

Ce budget n'annonce rien pour les préoccupations des Québécoises et des Québécois comme la hausse du coût de la vie et du logement. De plus, c'est le résultat net de l'idéologie de la CAQ au fil des dernières années :

Baisse de la productivité ;

Baisse de la population ;

Baisse des mises en chantier ;

Baisse des investissements de nos entreprises.

Ce n'est pas le budget que les Québécois méritent, c'est même l'inverse de ce dont nous avons besoin pour générer de la richesse, ce qui nous manque le plus au Québec et qui nous permettrait de payer nos factures.

Une nouveauté : le « CFD »

Le « coussin Fréchette-Drainville (CFD) » qui permettra au prochain premier ministre caquiste d'engager 1.3 G$ à la veille d'une élection est cynique et indécent alors que les Québécois sont abandonnés face à la hausse du coût de la vie. L'idée même de créer une cagnotte électorale à même le budget démontre le manque de crédibilité de cet exercice budgétaire.

Un plan de retour à l'équilibre budgétaire toujours non crédible

Dans son présent budget, la CAQ prévoit toujours un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. C'est un objectif très optimiste, cependant, la CAQ n'atteint jamais ses objectifs. Le ministre des Finances, Éric Girard, table encore et toujours sur un scénario de croissance positive dans un contexte de forte incertitude économique. De plus, il mise sur une réduction de croissance des dépenses de portefeuille importante pour effectuer le retour à l'équilibre, un objectif qu'il n'a pas réussi à atteindre dans les quatre dernières années.

Citations

« Trop peu, trop tard… Ce budget confirme une chose : après avoir gaspillé pendant huit ans, la CAQ n'a plus les moyens des ambitions des Québécois. Les mesures annoncées aujourd'hui pour soutenir nos PME sont mal ciblées et insuffisantes. Il n'y a rien de prévu pour améliorer notre productivité et relancer notre économie. Pire, la productivité a reculé dans la dernière année. De plus, il n'y a aucune nouvelle mesure prévue pour aider notre monde avec la hausse du coût de la vie. Ce budget, c'est la facture que vous refile le gouvernement de la CAQ pour ses huit dernières années de mauvaise gestion. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« Ce budget démontre clairement que la CAQ est arrivée au bout de son modèle et les Québécois au bout de leur patience. Après des années à se mêler de tout et à faire les mauvais choix, elle n'a plus la capacité de répondre aux priorités des Québécois. La mascarade a assez duré. Les Québécois méritent un gouvernement capable de faire des choix responsables et de livrer des résultats. Pendant que les familles peinent à joindre les deux bouts, ce budget ne leur offre pas le répit dont elles ont besoin. Pire, il ne leur offre même plus la capacité de faire des choix et de rêver à un avenir meilleur pour la future génération. »

- Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire du Parti libéral du Québec, 581-999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti libéral du Québec, 418-580-9754, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]