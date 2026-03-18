Budget 2026-2027 : « Ce budget, c'est une pancarte électorale », dénonce Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Alors que la hausse du coût de la vie prend les familles québécoises à la gorge, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et la responsable solidaire en matière de Finances, Alejandra Zaga Mendez, dénoncent que la CAQ ait déposé un budget incomplet, déconnecté des priorités de la population, à forte saveur préélectorale.

Le budget déposé par le ministre des Finances, Éric Girard, compte des montants discrétionnaires réservés pour que le ou la prochaine cheffe de la CAQ puisse financer des cadeaux électoraux:

250 millions de dollars disponibles dès maintenant;

La possibilité de piger dans la provision pour éventualité de 2 milliards de dollars, dont 500 millions de dollars déjà provisionnés.

« La CAQ n'est pas gênée de déposer un budget centré sur ses priorités électorales et pas sur celles des Québécois. Je le dis sans détour, ce n'est pas un budget, c'est une pancarte électorale. C'était leur dernière chance de donner de l'oxygène aux gens qui en arrachent, et ils ratent la cible. Le ministre Éric Girard va passer l'été avec le ou la prochaine cheffe de la CAQ pour faire pleuvoir ces sommes et distribuer sans gêne l'argent qui aurait dû servir à venir en aide aux familles qui en arrachent. 250 millions de dollars, c'est énorme. Le réseau de l'éducation, de la santé, et les familles qui sont étranglées par leurs factures auraient pris ces sommes tout de suite », a déclaré Mme Ghazal.

« Les familles ont de la misère à se loger, à payer leur loyer et leur hypothèque, et le ministre des Finances nous annonce qu'il ne construira que 1000 logements sur 3 ans. C'est irresponsable et c'est insultant. 1000 logements, c'est ce qu'il manque, rien qu'à Verdun, dans ma circonscription. On vit une crise du logement historique, des gens dorment dans la rue, il est temps que la CAQ se réveille! », a renchéri Mme Zaga Mendez.

Une austérité ciblée en éducation

« François Legault aime nous rappeler qu'il s'est lancé en politique pour s'occuper de l'éducation. Ce budget nous montre que rien n'est plus faux. Nos écoles qui tombent déjà en ruine sont frappées par une salve d'austérité qui va faire mal. La CAQ est déjà en campagne électorale et refile la facture à nos enfants. Nous ne sommes pas dupes, le paravent électoral de la CAQ ne cachera ni le sous-financement des services aux élèves, ni la moisissure dans les murs des écoles du Québec », a laissé tomber Mme Ghazal.

Le PQI : le cimetière des grands projets

Après le psychodrame ayant entouré l'hôpital Maisonneuve-Rosemont l'an dernier, la responsable solidaire en matière de Finances, Mme Zaga Mendez, dénonce également que la CAQ n'ait rien appris de ses erreurs et abandonne la métropole.

« J'ai des petites nouvelles pour la CAQ : les gens de Montréal paient des impôts eux aussi. Ça m'enrage que la CAQ se fiche de la santé des gens de l'Est de Montréal. Je sais que les perspectives électorales de la CAQ ne sont pas bonnes à Montréal, mais ce n'est pas une raison pour abandonner les Montréalais! », a fustigé Mme Zaga Mendez, qui constate que pour la 12ème année consécutive, le projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont n'est toujours pas passé à la phase de la réalisation au Plan Québécois des Infrastructures.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]