Budget 2025-2026 - Le gouvernement ne protège ni la santé ni les services sociaux

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) réagit à la présentation du budget du Québec 2025-2026 en dénonçant l'insuffisance des investissements pour assurer un financement adéquat du réseau de la santé et des services sociaux. Le gouvernement prévoit une hausse de seulement 3 % alors que les besoins de la population nécessitent une augmentation d'au moins 5 %, un écart préoccupant qui risque de fragiliser encore davantage le réseau public, déjà sous tension.

« Il manque pas moins de 1,25 G$ pour répondre aux besoins croissants de la population. Santé Québec devra poursuivre son lancement avec un genou à terre, obligée de faire des compressions. On verra les services poursuivre leur dégradation, les listes d'attente s'allonger et le privé prendre de plus en plus de place pendant qu'on continuera de refuser de procurer des soins et services accessibles et de qualité à la population », déplore Robert Comeau, président de l'APTS.

L'organisation syndicale, principale représentante des intervenant•e•s dans les services sociaux, souligne néanmoins certains investissements annoncés pour renforcer ces services trop longtemps négligés. Mentionnons 145 M$ pour les besoins croissants en protection de la jeunesse, ainsi que 35 M$ pour rehausser le soutien en hébergement des personnes à besoins particuliers, que ce soit avec une déficience intellectuelle ou physique ou des troubles de santé mentale ou du spectre de l'autisme.

« Ces sommes représentent une bonne nouvelle pour les jeunes en difficulté et les personnes vulnérables. Mais, pour obtenir les résultats espérés, il faudra donner à Santé Québec les moyens de remplir sa mission. On ne peut développer des nouveaux services avec un gel d'embauche et des abolitions de postes partout dans le réseau public », ajoute Robert Comeau.

L'APTS réitère l'importance d'adopter un bouclier budgétaire pour protéger le réseau public des fluctuations économiques et des aléas politiques. Elle propose également des solutions concrètes pour le financer, dont l'adoption d'une taxe sur le patrimoine du 1 % le plus riche et la fin de l'incorporation ainsi qu'une révision du mode de rémunération des médecins. Combinées, ces mesures permettraient d'injecter 5 G$ en santé et services sociaux annuellement.

Les services publics, un levier économique négligé

Face à un contexte économique et politique difficile, le gouvernement du Québec reporte le retour à l'équilibre budgétaire, misant principalement sur le soutien aux entreprises (5,4 G$) et les dépenses en infrastructures (11 G$). L'APTS rappelle que l'investissement dans les services publics est aussi un levier économique puissant, que la CAQ néglige dans sa réponse à la crise actuelle avec seulement 772 M$ en mesures additionnelles en santé et services sociaux.

« Protéger l'économie, ce n'est pas seulement investir dans les infrastructures, un secteur largement masculin. C'est aussi investir dans les services publics, où les emplois sont majoritairement occupés par des femmes, qui contribuent de manière essentielle à la vitalité économique et sociale du Québec. L'un ne peut aller sans l'autre », souligne le président de l'APTS, qui représente 85 % de femmes.

Enfin, l'APTS souligne que la meilleure façon de contrôler à long terme les dépenses en santé et services sociaux est de renforcer le réseau public. La privatisation croissante des soins et services entraîne des coûts supplémentaires et compromet l'accessibilité. Une stratégie de déprivatisation énergique, mais graduelle, du réseau doit être mise en place sans plus tarder. Il est urgent de sortir le privé du réseau public et d'investir massivement en prévention, notamment en misant sur les services de diagnostics (laboratoires et imagerie médicale, par exemple), de réadaptation physique et dans le soutien à domicile afin de réduire la pression sur le système et d'assurer des soins de qualité à long terme.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481