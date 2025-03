Budget 2025-2026 du gouvernement du Québec - EXO : DES AVANCÉES, MAIS LE TRANSPORT COLLECTIF A ENCORE BESOIN DE SOUTIEN

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Exo prend acte du Budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, présenté aujourd'hui. Nous tenons à rappeler que le transport collectif est un levier essentiel au développement économique et social des communautés qu'il dessert. Il est donc crucial de poursuivre les investissements dans ce secteur pour assurer une mobilité efficace et durable.

Une diversification des revenus nécessaire

Au cours des prochaines années, le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) bénéficiera d'une diversification de ses revenus. En effet, le gouvernement du Québec entend instaurer une contribution annuelle supplémentaire à l'immatriculation pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables et mettre fin à la gratuité d'accès aux ponts à péage et aux traversiers pour les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation verte.

Dans un contexte où la taxe sur l'essence générera des revenus de moins en moins importants au cours des années, une diversification des sources de revenus s'avère nécessaire pour soutenir les investissements en transport collectif.

Accessibilité : une priorité à poursuivre

Exo demeure fermement engagé à rendre ses infrastructures de transport collectif accessibles à tous. Bien qu'aucune somme spécifique n'ait été annoncée à ce sujet dans les documents publiés aujourd'hui, nous poursuivrons activement nos représentations auprès du gouvernement du Québec afin d'obtenir du financement pour certains projets, notamment via le Plan des immobilisations du transport en commun (PITC).

L'accessibilité est une priorité pour exo et nous continuerons de travailler en collaboration avec nos partenaires afin d'améliorer l'expérience des usagers et de garantir un réseau inclusif pour l'ensemble de la population.

Valorisation de la ligne Saint-Jérôme : un projet porteur pour la mobilité

La ligne de train Saint-Jérôme d'exo a tout le potentiel pour devenir la colonne vertébrale du réseau de transport collectif de la couronne nord de Montréal. En ce sens, nous souhaitons effectuer des études afin de confirmer les coûts, la faisabilité et les bénéfices qu'aurait un programme de valorisation de la ligne. Les options à évaluer sont nombreuses : acquisition d'emprises ferroviaires, ajout de services, réduction des temps de parcours, acquisition de matériel roulant, rehaussement des parcours, amélioration des infrastructures d'accueil, valorisation des actifs immobiliers d'exo et de l'électrification de la ligne.

Il est nécessaire d'explorer de nouveaux modes de propulsion et de prévoir les infrastructures ferroviaires nécessaires à l'amélioration du service sur cet axe afin d'offrir une expérience de transport collectif plus durable, fluide, performante, et sécuritaire.

Bien que ce projet ne figure pas dans le budget du gouvernement, exo continuera à démontrer sa pertinence pour une mobilité durable, en mettant de l'avant ses bénéfices à long terme pour la clientèle et les communautés desservies.

Au-delà de ces défis et opportunités dans lesquels exo s'investit déjà, notre objectif est d'offrir aux résidents des couronnes nord et sud de Montréal des services de transport collectif adaptés à leurs besoins.

En adaptant notre offre de service en fonction des caractéristiques de notre territoire et de notre population, les citoyens seront plus enclins à faire le choix d'une mobilité durable. Ce choix contribuera à l'atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

