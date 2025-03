Beloeil et Otterburn Park - EXO À LA DEMANDE BONIFIÉ À COMPTER DU 7 AVRIL 2025

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - À compter du 7 avril, exo bonifie son service de transport à la demande (TAD), exo à la demande, en ajoutant de nouveaux arrêts virtuels à Beloeil et Otterburn Park. Ces améliorations faciliteront l'accès au transport collectif pour les résidents de ces municipalités tout en respectant le même cadre financier.

Extension de la zone de couverture dans le quartier Le Patriote à Otterburn Park

Trois nouveaux arrêts seront ajoutés sur le boulevard Dormicour, dans le quartier Le Patriote à Otterburn Park, élargissant ainsi la couverture de ces zones. Cette bonification du service vient à la suite des commentaires de la clientèle ainsi que de nos partenaires municipaux.

De nouvelles options pour les usagers de Beloeil

Dans la zone Beloeil, exo ajoute 16 arrêts virtuels supplémentaires dans les quartiers résidentiels situés à l'ouest et au nord-ouest du Club de golf Beloeil, ainsi que sur la Montée du Pré-Vert. Ces ajouts offriront aux citoyens de ces secteurs une meilleure mobilité.

Un service flexible et adapté aux besoins des citoyens

Exo à la demande offre une solution souple et pratique, permettant aux usagers de réserver un trajet en fonction de leurs besoins tout en facilitant l'accès aux autres réseaux de transport collectif. Avec l'ajout de nouveaux arrêts virtuels, exo améliore encore l'expérience des usagers.

« Les données confirment que nos usagers intègrent exo à la demande à leur quotidien dans ces secteurs. Nous poursuivons nos efforts pour adapter notre offre aux besoins réels des municipalités et de notre clientèle, en rendant le transport collectif toujours plus attrayant », a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive, Mobilité, clients et partenaires, exo.

Fonctionnement du service

Il est possible de réserver un trajet en toute simplicité, 24 heures sur 24, 7sept jours sur sept, y compris les jours fériés, via l'application exo - Transport à la demande en suivant ces étapes :

Télécharger l'application sur votre téléphone. Sélectionnez votre itinéraire et votre horaire. Rendez-vous à l'arrêt indiqué.

Par ailleurs, d'autres options de réservation sont disponibles:

En ligne via le formulaire de réservation.

Par téléphone auprès du service à la clientèle d'exo au 1 833 allo exo (255-6396).

Il est important de souligner qu'un déplacement peut être réservé jusqu'à 30 minutes avant l'heure de départ souhaitée.

Horaires par zone



Beloeil et McMasterville Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park Lundi au vendredi 5 h15 à 21 h 30 5 h 15 à 20 h 30 Fin de semaine et jours fériés 8 h 00 à 18 h 00 8 h 00 à 18 h 45

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

