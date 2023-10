Budget 2024 : Le Sud-Ouest investit plus que jamais dans les services à la population et ses équipements collectifs

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a adopté hier, lors d'une séance extraordinaire du conseil, son budget 2024 et son Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033. Malgré un contexte inflationniste difficile, et soucieux de la capacité de payer de sa population, l'administration du Sud-Ouest a présenté un budget équilibré de 65,8 M$ en 2024, en hausse de 2,6 M$ par rapport à l'an passé, et une augmentation des charges fiscales limitées à 5 %. Pour ce faire, le taux de taxation locale sera abaissé, passant de 0,055 $ / 100 $ d'évaluation à

0,0523 $ / 100 $ d'évaluation.

« De nouveau cette année, nous avons concocté un budget qui reflète les priorités des gens du Sud-Ouest, en phase avec nos principaux documents d'orientation comme le Plan d'action local en transition écologique , le Plan directeur des parcs et espaces verts ou encore notre nouveau Plan de développement de la communauté nourricière 2023-2028 . Avec une hausse prévue des dépenses et des charges fiscales locales en-deçà de l'inflation prévue pour 2024, nous faisons des choix responsables et rigoureux tout en nous assurant de garder le cap sur l'entretien préventif, la propreté des espaces publics, la qualité des services à la population et le renforcement des équipes internes », explique le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.

« Au chapitre des ressources humaines, ce budget nous permet d'accroître notre expertise et capacité dans certains domaines prioritaires. Nous prévoyons ainsi une ressource additionnelle pour l'apaisement et les enjeux de la circulation; une autre pour la gestion des immeubles et nombreuses installations pour la communauté; et une hausse des banques d'heures pour de l'animation culturelle et la Biblio mobile. Par ailleurs, nous entendons à nouveau répondre aux besoins importants en inspection et salubrité des logements et le projet-pilote d'équipe dédiée à la surveillance accrue de l'hébergement touristique local sera prolongé », illustre le maire Dorais.

Faits saillants par thématique

Transition écologique : le fonds vert sera haussé à 175 000 $; les programmes d'éducation relatifs à l'environnement et à la mobilisation citoyenne seront poursuivis, dont le programme Éco-quartier, la patrouille verte du Sud-Ouest, le programme d'adoption de carrés d'arbre et le programme de lutte à l'herbe à poux; près de 1000 arbres seront plantés en régie et par contrats et environ 400 m2 de surface seront déminéralisés afin de favoriser la bonification de la canopée et réduire les îlots de chaleur; et de nouvelles équipes de jardinier(-ières) à vélos seront déployées au printemps 2024 afin de réduire l'impact de nos interventions et faciliter les déplacements.

Mobilité et sécurité : le Plan local de déplacements du Sud-Ouest, en cours de développement, sera adopté suite aux consultations publiques; l'Arrondissement soutiendra les écoles pour la mise en place des rues-écoles afin de rendre les abords immédiats plus sécuritaires et d'inciter les parents et les enfants à favoriser des modes de transport actifs comme la marche ou le vélo; différentes mesures d'apaisement prévues au budget de fonctionnement seront déployées; et un programme de sécurisation des ruelles sera mis en oeuvre afin de contrer le transit automobile et bonifier le verdissement, en complément au programme des ruelles vertes. Les éléments de ce programme seront payés à même le programme décennal d'immobilisations.

Propreté et déneigement : un projet pilote d'entretien des herbes hautes pour assurer une visibilité et la propreté des lieux sera mis en place; un outil informatique de gestion pour effectuer le suivi du déneigement des espaces de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite sera développé; et une nouvelle campagne de propreté engageante et mobilisante auprès des citoyen(ne)s, des commerçant(e)s et des organismes sera présentée.

Soutien aux organismes et aux populations vulnérables : un plan d'action en cohabitation sociale sera dévoilé afin de canaliser les efforts des principaux partenaires municipaux et communautaires autour du soutien des populations vulnérables; le projet pilote en sécurité urbaine, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique du Québec, sera poursuivi afin d'offrir aux jeunes à risque un soutien personnalisé et des services adaptés à leur situation; et le Plan de développement de la communauté nourricière 2023-2028, adopté il y a quelques semaines, sera mis en oeuvre.

Culture : le projet Ma première maison de la culture sera lancé à la maison de la culture Marie-Uguay; une infolettre culturelle sera créée pour mettre en lumière la programmation parallèle de la maison de la culture, notamment les résidences de création d'artistes, les médiations culturelles, les événements spontanés dans les quartiers; et un programme de formation pour les acteurs et actrices culturel(le)s du Sud-Ouest sera conçu.

Programme décennal des immobilisations (PDI)

Le PDI 2024-2033 prévoit de nombreux investissements en matière de réfection d'infrastructures routières (53,3 M$), de travaux dans les immeubles municipaux (25,3 M$), de modernisation ou création de parcs (28,6 M$), et d'autres travaux ou achats capitalisables (2,9 M$). Ces sommes représentent tous les investissements planifiés sur le territoire du Sud-Ouest pour les 10 prochaines années, qu'ils soient financés localement, avec l'apport de la Ville centre ou encore avec l'aide des paliers gouvernementaux.

L'entretien et la pérennité des immeubles, la poursuite des actions en regard de la transition écologique et les investissements importants dans les parcs ont été priorisés.

À noter que l'Administration locale continuera d'implanter des mesures d'apaisement de la circulation ayant fait leur preuve, et de transformer des ruelles pour les sécuriser et les verdir. D'importants investissements sont prévus dans les installations aquatiques, notamment à la piscine du parc Ignace-Bourget où des sommes de la Ville centre sont attendues. Le Sud-Ouest compte effectuer différents travaux au Centre Oliver-Jones et au CRCS St-Zotique pour contrer leur désuétude et y maintenir une bonne offre de service en sport, loisir et culture.

« De plus, le nouveau carrefour communautaire Saint-Paul-Émard ouvrira ses portes après d'importants travaux effectués au bâtiment de l'ancienne Caisse Desjardins pour le remplacement d'appareils électromécaniques, le réaménagement complet de l'intérieur et la mise à niveau du bâtiment pour en assurer l'accessibilité universelle », déclare le maire Dorais.

« Comme à chaque année, je souhaite remercier, au nom du conseil d'arrondissement, celles et ceux qui contribuent à soutenir notre communauté et à maintenir sans relâche des services de qualité. Je pense non seulement au personnel du Sud-Ouest, mais aussi aux organismes partenaires, aux tables de concertation, aux associations de commerces et à tous les bénévoles », conclut le maire Benoit Dorais.

Le budget 2024 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section Documents financiers : montreal.ca/sud-ouest .

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Source : Section des communications, [email protected]