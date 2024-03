BUDGET 2024-2025 : « UN PETIT PAS DANS LA BONNE DIRECTION », SELON LE RASSEMBLEMENT DES GARDERIES PRIVÉES DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la présentation du budget québécois 2024-2025, le Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) souligne l'annonce d'un investissement de 68,6 millions de dollars sur cinq ans attribué à la conversion progressive en places subventionnées de 1000 places supplémentaires actuellement non subventionnées. Au-delà de cette nouvelle enveloppe, il reste toutefois du travail à faire afin d'assurer une plus grande équité entre les familles dans le réseau des garderies en offrant un financement équitable de toutes les places -- ce qui permettrait de garantir des places à contribution réduite de qualités à toutes les familles.

« Pour notre organisation, le respect du droit au travail d'un bon nombre de femmes passe par une équité dans le financement du réseau, ce qui comprend la conversion de places. Il s'agit d'une question d'équité envers les familles québécoises. Il est clair que cette annonce ne résoudra pas tous les problèmes de fonds du réseau, mais c'est un petit pas dans la bonne direction.

En ce sens, nous espérons pouvoir travailler constructivement avec la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, au cours des prochains mois », déclare M. Mario Ranallo, président du RGPQ.

Alors qu'il s'agit d'une mesure bénéfique pour les familles du Québec, le RGPQ maintient que le manque de places subventionnées est une situation d'iniquité pour les familles, les éducatrices et les enfants du Québec. Par ailleurs, le financement des garderies privées demeure inéquitable et mal adapté à la réalité des services offerts.

« En tant que société, nous devrions prioriser la garantie d'une place de qualité à tous les enfants en mettant fin aux iniquités dans le financement du réseau. Présentement, même s'il reste beaucoup de chemin à faire, nous observons tout de même un geste positif de la part du gouvernement », conclut M. Mario Ranallo, président du RGPQ.

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ)

Fondé en 2007, le Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) se fait un devoir de représenter ses membres et veiller à leurs intérêts. Au fil des années, le RGPQ est devenu la plus active des associations de service de garde du Québec. Notre mission inclut aussi la protection et la défense des droits de nos membres ainsi que la promotion et l'amélioration de la qualité des services de garde éducatifs pour les enfants et les familles du Québec.

