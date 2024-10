ALEXANDRE POIRIER DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RASSEMBLEMENT DES GARDERIES PRIVÉES DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) souligne aujourd'hui avec enthousiasme la nomination de M. Alexandre Poirier à titre de premier directeur général de l'organisation.

« La nomination de M. Alexandre Poirier au poste de directeur général du RGPQ marque une étape importante dans l'évolution de notre organisation. Son arrivée témoigne de notre volonté de poursuivre nos efforts pour représenter les garderies privées du Québec qui sont, rappelons-le, une force de notre réseau de la petite enfance. Nous sommes convaincus que M. Poirier sera un atout de taille alors que les enjeux auxquels font face ces établissements sont plus importants que jamais - déséquilibre dans le financement et pénurie de main-d'œuvre, pour ne nommer que ceux-là. La nomination de M. Poirier a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration du RGPQ », déclare M. Mario Ranallo, président du RGPQ.

Fort de plus de 10 ans d'expérience en gestion d'établissements publics et privés aux niveaux primaire, secondaire et collégial, M. Poirier est un leader chevronné. Détenteur d'un baccalauréat en enseignement et d'une formation de deuxième cycle en gestion de l'éducation, il possède également une solide expertise en technologies de l'information, un atout essentiel pour piloter des projets innovants et stratégiques.

« C'est avec une grande motivation et un profond engagement que je rejoins le RGPQ en tant que premier directeur général. Mon objectif est de travailler main dans la main avec les membres et partenaires pour faire progresser nos initiatives et renforcer la reconnaissance des garderies privées au Québec. Je souhaite également poursuivre les efforts de représentation entrepris ces dernières années par le RGPQ auprès des autorités politiques et gouvernementales. Ensemble, nous créerons un environnement favorable au développement des enfants et au rayonnement de nos établissements », affirme M. Alexandre Poirier, directeur général du RGPQ.

Fondé en 2007, le Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) se fait un devoir de représenter ses membres et veiller à leurs intérêts. Au fil des années, le RGPQ est devenu la plus active des associations de services de garde du Québec. Notre mission inclut aussi la protection et la défense des droits de nos membres ainsi que la promotion et l'amélioration de la qualité des services de garde éducatifs pour les enfants et les familles du Québec.

