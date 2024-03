Budget 2024-2025 : réaction des Banques alimentaires du Québec - Les Banques alimentaires du Québec se réjouissent de l'aide annoncée pour assurer un approvisionnement en denrées permettant de répondre à la demande historique

LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) applaudit l'aide de 40 M$ sur deux ans annoncée (30 M$ en 2024-2025 et 10 M$ en 2025-2026) dans le budget, qui permettra d'assurer un approvisionnement en denrées alors que le Québec est toujours confronté à des besoins d'aide alimentaire sans précédent. Cet appui assurera plus de prévisibilité dans un contexte où le réseau des BAQ fait face à une pression constante et accrue.

« Nous tenons à souligner l'engagement du gouvernement, la grande collaboration au cours des derniers mois de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantale Rouleau, ainsi que l'écoute du ministre des Finances, M. Eric Girard. Cette aide permettra d'assurer plus de prévisibilité, et ainsi d'éviter les périodes de flottement qui causent de l'incertitude et de la détresse dans notre réseau », mentionne Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. « Le réseau des Banques alimentaires du Québec réussit à aller chercher annuellement plus de 500 M$ en valeur marchande de denrées, mais ceci n'est pas suffisant face à la hausse exceptionnelle des demandes sur le terrain. En attendant des mesures structurantes dans la lutte contre la pauvreté, l'appui gouvernemental fera toute la différence et nous permettra de continuer de soutenir les personnes en situation d'insécurité alimentaire ».

Le réseau de BAQ constitue le canal idéal pour optimiser les fonds gouvernementaux en aide alimentaire. Il est en mesure de réaliser des économies d'échelle substantielles et ainsi maximiser l'impact du financement reçu. Rappelons que le réseau de BAQ répond à 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois. Le nombre de paniers de provisions donnés mensuellement a doublé en seulement 4 ans, en passant de 345 000 en 2019 à 682 000 en 2023. La pression sur le réseau est telle que 71 % des organismes membres ont manqué de denrées en 2023. Nous continuerons de collaborer avec le gouvernement pour être en mesure de soutenir les personnes en insécurité alimentaire dans les années à venir.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 872 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

