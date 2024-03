Budget 2024-2025 : Québec solidaire s'attend à ce que la CAQ prépare l'avenir

QUÉBEC, le 10 mars 2024 /CNW/ - À l'aube du dépôt du budget 2024-2025, le responsable solidaire en matière de finances, Haroun Bouazzi, demande au gouvernement de la CAQ, qui a commis de nombreuses erreurs dans la dernière année, de renoncer à l'austérité et de préparer l'avenir.

« Baisses d'impôts injustes pour les plus riches, Panier Bleu, Espaces Bleus, subvention aux Kings de Los Angeles: j'espère que l'improvisation et les mauvaises idées de la CAQ sont derrière nous. Il faut préparer l'avenir. Il a fait 15℃ en février, les revenus agricoles ont chuté de 87%, la construction est au ralenti alors que la crise du logement est pire que jamais et nos jeunes sont endettés jusqu'au cou. Voici les vrais problèmes auxquels le prochain budget doit s'attaquer » a déclaré Haroun Bouazzi.

« Personne ne veut retourner aux années d'austérité libérale. Malgré les menaces de déficits, la CAQ doit maintenir l'ensemble des services publics, surtout dans le réseau de la santé et de l'éducation, autant dans les régions où les urgences menacent de fermer que dans nos écoles où l'accès à des services adéquats n'est pas garanti pour nos élèves en difficulté » ,a-t-il ajouté.

Québec solidaire présente ses 4 attentes

Avec la hausse du coût de la vie, la crise du logement, les événements climatiques extrêmes et la surcharge de nos services publics, l'année 2023 a été difficile pour la population québécoise. Québec solidaire s'attend à ce que le prochain budget prépare l'avenir:

Renoncer à l'austérité dans les services publics; Création d'un fonds d'urgence climatique pour parer aux catastrophes climatiques et aux événements météorologiques extrêmes, comprenant un volet d'aide aux agriculteurs; Annuler 20 % des dettes d'étude des diplômés et bonifier les bourses étudiantes d'en moyenne 1000$ par personne; Rembourser la TVQ sur les constructions neuves pour relancer les mises en chantier .

