Budget 2024-2025 : encore des investissements à déployer pour entretenir adéquatement les écoles

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille positivement le budget 2024-2025 du gouvernement. Les mesures annoncées en matière d'attraction et de rétention de main-d'œuvre, du plan de rattrapage pour les élèves et les coûts de système semblent être prévues au budget 2024-2025. Toutefois, le sous-financement de l'entretien préventif des bâtiments scolaires demeure un enjeu majeur.

« Les cadres scolaires sonnent chaque année l'alarme quant à la dégradation naturelle du parc immobilier, incluant les cours d'écoles et aux sommes qui devraient être consacrées à l'entretien. Nous estimons que le gouvernement devrait investir entre 1,5 % et 2 % de la valeur de remplacement des actifs, ce qui représente près de 1,5 G$ annuellement en budget d'entretien. Nos membres vont poursuivre leur collaboration avec le ministre de l'Éducation, afin que le financement de l'entretien des bâtiments scolaires soit révisé. Nous partageons avec lui le souci d'assurer aux élèves du Québec des milieux de vie sains et propices à la réussite », indique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Moderniser la formation professionnelle et la formation générale des adultes

L'AQCS jette un regard plus critique sur la valorisation du secteur de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes, l'une des sept priorités ministérielles annoncées en janvier 2023. « En effet, l'AQCS souhaite d'une part qu'un budget récurrent soit octroyé pour la mise à jour en continu des programmes et l'actualisation des régimes pédagogiques et d'autre part, une modernisation du financement des programmes en FP et FGA. Il s'agirait ici d'un engagement à long terme du ministère, envers un secteur essentiel pour la vitalité économique du Québec », soutient M. Parent.

Renouveler le parc informatique des écoles pour des services éducatifs de qualité

Le renouvellement du parc informatique pédagogique, pour garantir un environnement sécurisé et performant à l'ensemble des élèves et du personnel, est au centre des préoccupations de l'AQCS. En effet, avec la fin du soutien de Windows 10 prévue en octobre 2025, les risques associés à des failles de sécurité exigent le remplacement de plus de 40 % des ordinateurs des écoles. Les mesures du budget pour la mise aux normes des infrastructures technologiques devront donc être ajustées, afin d'assurer la continuité et la sécurité des opérations informatiques du réseau, ainsi que la qualité des services éducatifs offerts aux élèves. Il est important de maintenir un excellent niveau de compétence en technologie des élèves et du personnel enseignant.

Soutenir l'électrification du transport scolaire

Afin d'atteindre les cibles d'électrification du transport scolaire du Plan pour une économie verte 2030, l'AQCS soutient que les mesures prévues par le gouvernement en 2023-2024 doivent être bonifiées. « Comme nous l'avons indiqué dans notre avis sur les projets de règles budgétaires, les coûts et les critères d'acquisition des véhicules que ce soit des autobus ou des plus petits véhicules, contraignent les CSS-CS dans le renouvellement de la flotte. Nous demeurons disponibles pour déterminer des pistes de solution, et discuter également de la mise à niveau urgente de Géobus, logiciel utilisé pour la planification et la gestion du transport scolaire », mentionne le PDG de l'AQCS.

