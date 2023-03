Budget 2023-2024 : l'entretien du parc immobilier inquiète l'AQCS

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Si les investissements gouvernementaux pour accélérer l'entretien du parc immobilier scolaire sont en hausse de 200 M$ d'ici 2027-2028, cette somme est nettement insuffisante pour lutter contre la dégradation naturelle des bâtiments, selon l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).

Rappelons que cette augmentation modeste, dévoilée aujourd'hui par le gouvernement, ne permet pas d'assurer les entretiens préventifs et contribue à la hausse du déficit de maintien des actifs. Le gouvernement devrait investir entre 1,5 % et 2 % de la valeur de remplacement des actifs, représentant plus de 1 G$ récurrent en budget d'entretien.

« Le financement de l'entretien des bâtiments scolaires doit être planifié avec la même vision que le budget d'investissement en infrastructure. Il doit également tenir compte des impacts de l'inflation accélérée des dernières années. Nous le disons depuis des années : l'entretien des immeubles scolaires est sous-financé. Nous poursuivrons, certes, notre collaboration avec le ministre de l'Éducation pour identifier des solutions durables en matière d'entretien des bâtiments », souligne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Accroître l'efficience du réseau

Les cadres souscrivent à l'accroissement de l'efficience du réseau et à l'accessibilité des données. Cette quête doit se faire dans un objectif d'équilibre entre les attentes ministérielles et le quotidien des cadres sur le terrain. Qu'il soit question d'initiatives de mutualisation ou d'un nouveau modèle de gouvernance scolaire, l'AQCS sera vigilante pour s'assurer que cette évolution soit positive et à valeur ajoutée pour la réussite des élèves et le travail des cadres scolaires.

Technologies de l'information

Pendant la pandémie, le Québec s'est doté de plusieurs dizaines de milliers d'appareils portables pour les élèves. L'AQCS tient à souligner que pour éviter une désuétude massive du parc informatique pédagogique dans quelques années, il faut assurer un renouvellement séquencé des appareils, notamment ceux que détenaient les écoles préalablement à la pandémie. Il en va de même pour les appareils du personnel administratif. L'AQCS croit qu'un plan quinquennal de remplacement du parc informatique est nécessaire pour éviter que le Québec paie le gros prix lorsque tous les pays souhaiteront renouveler les portables des élèves.

Transport scolaire

L'AQCS est très favorable au développement durable et au plan pour une économie verte. Toutefois, l'objectif d'électrification à 65 % de la flotte en 2030 sera extrêmement difficile à atteindre en raison de la hausse des coûts pour l'acquisition des véhicules, du manque de concurrence du côté des constructeurs et des délais de livraison. « L'AQCS demeure disponible pour discuter de l'atteinte de cet objectif avec les autorités compétentes dans ce domaine », indique le PDG de l'AQCS.

Mesures pour rendre la formation professionnelle plus attrayante

L'AQCS accueille très positivement l'investissement de 200 M$ sur cinq ans pour moderniser la formation professionnelle. Les programmes de la formation professionnelle seront mis à jour pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins contemporains d'un marché du travail en constante évolution. L'AQCS est fière de collaborer à l'actualisation des programmes et à la bonification des voies d'accès pour les élèves.

Autres enjeux

La mise aux normes des infrastructures technologiques, le soutien aux activités de cyberdéfense et les coûts du matériel didactique comme celui des matériaux utilisés par plusieurs programmes de formation professionnelle préoccupent l'AQCS. « L'analyse des règles budgétaires nous permettra d'en savoir plus sur les sommes qui seront consacrées à ces éléments », mentionne M. Parent.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 3 000 cadres œuvrant au sein de 71 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle.

