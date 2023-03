Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec - Exo salue les sommes prévues pour le transport collectif

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Exo salue les sommes investies dans le Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec pour soutenir les services de transport collectif, dans un contexte difficile où l'achalandage n'est pas revenu à son niveau d'avant la pandémie. Exo est confiant que l'aide financière annoncée aujourd'hui aura un impact direct et tangible sur les finances de l'ensemble des organismes publics de transport collectif de la région métropolitaine.

Exo tient aussi à souligner les sommes prévues par le gouvernement du Québec pour diversifier l'offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ceci permettra d'offrir à ces personnes plus de flexibilité dans leurs déplacements et favorisera leur intégration sociale, professionnelle et économique.

Exo profite de l'occasion pour réitérer qu'il entend contribuer activement aux discussions dans le cadre des consultations sur le financement du transport collectif lancées par la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Exo a l'ambition d'offrir aux résidents des couronnes nord et sud de Montréal le transport collectif qui réponde à leurs besoins. Ces discussions prochaines mèneront assurément à des solutions et des stratégies réelles afin d'en arriver à nos objectifs communs.

« Au cours des dernières années, la croissance de l'offre de transport collectif dans les banlieues n'a pas suivi la croissance démographique. De plus, depuis la pandémie, les habitudes de déplacement de nos usagers ont radicalement changé, ceux-ci se déplaçant de plus en plus localement. Un cadre budgétaire et un financement prévisible, qui prendront en compte ces particularités, permettront à exo de transformer son réseau d'autobus, de train et de transport adapté pour mieux répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Il est important de rappeler que le transport collectif est un vecteur important du développement économique et social des communautés qu'exo dessert.

