BUDGET 2023-2024 - Communiqué no 4 de 6 - 5,6 G$ additionnels pour rendre le réseau de la santé plus performant et plus humain

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Dans le but de poursuivre le déploiement du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé (Plan santé), lancé en mars 2022, le budget 2023-2024 prévoit des investissements additionnels de près de 5,6 milliards de dollars d'ici cinq ans. Ces investissements permettront de rendre le système de santé plus accessible, plus efficace et plus flexible pour la population, de prendre soin des aînés et des personnes proches aidantes ainsi que de soutenir les personnes plus vulnérables.

3 G$ pour rendre le système de santé plus efficace et plus flexible pour la population

Le gouvernement prévoit de nouvelles initiatives totalisant plus de 3 milliards de dollars sur cinq ans pour :

adapter le secteur de la santé aux réalités postpandémie;

améliorer les soins et services par des changements structurels et durables;

améliorer l'efficacité du réseau et créer Santé Québec.

Plus de 2,2 milliards de dollars seront investis pour adapter le secteur de la santé aux réalités postpandémie, notamment en pérennisant les centres de vaccination et de dépistage mis en place durant la pandémie en élargissant leur portée afin d'y intégrer d'autres services de première ligne. Cette somme permettra également d'actualiser le plan des mesures d'urgence ainsi que l'approvisionnement en équipements de protection individuelle et de réduire la liste d'attente pour les chirurgies.

Des investissements de plus de 710 millions de dollars sont aussi prévus pour ouvrir de nouvelles cliniques d'accès à la première ligne et ajouter des infirmières praticiennes spécialisées et d'autres professionnels de première ligne. Ces investissements permettront aussi le développement de la plateforme « Votre Santé », visant à faciliter la prise de rendez-vous, et rendront possibles l'instauration d'un service de transport médical par hélicoptère ainsi que l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies rares ou chroniques.

Le gouvernement prévoit également une somme de 60 millions de dollars sur deux ans pour créer Santé Québec, qui vise à rendre le réseau plus efficace et axé sur les résultats.

2 G$ pour prendre soin des aînés et des personnes proches aidantes

Le vieillissement de la population au Québec crée une pression à la hausse sur les besoins en santé et services sociaux. C'est pourquoi le gouvernement annonce des investissements additionnels de près de 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dont plus de 963 millions de dollars permettront d'intensifier l'offre de services de soutien à domicile.

Une somme de 705 millions de dollars est prévue pour assurer la pérennité des services dans les résidences privées pour aînés, continuer le déploiement des maisons pour aînés et des maisons alternatives, et poursuivre l'harmonisation des CHSLD publics et privés.

Le budget 2023-2024 permet de poursuivre les initiatives auprès des aînés et des personnes proches aidantes par des investissements de plus de 200 millions de dollars pour consolider les mesures pour favoriser le vieillissement actif, renforcer la lutte contre la maltraitance, promouvoir la bientraitance des aînés et bonifier le soutien aux personnes proches aidantes.

Le gouvernement prévoit également une somme de près de 125 millions de dollars sur cinq ans pour offrir un accès gratuit à la vaccination contre le zona.

565 M$ pour soutenir les personnes plus vulnérables

Au cours des dernières années, des investissements importants ont été faits pour renforcer le soutien offert aux Québécois plus vulnérables et rehausser les services en santé mentale et les services sociaux. Le budget 2023-2024 permet de continuer dans cette voie, ce qui se traduit par des investissements totalisant plus de 565 millions de dollars sur cinq ans pour :

bonifier l'appui aux organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux;

accroître les services en santé mentale, en itinérance et en dépendance;

créer de nouvelles places de répit pour les parents d'enfants handicapés;

renforcer les soins et services pour les jeunes en difficulté.

Citation :

« Le Plan santé, qui se déploie depuis un an, constitue un virage majeur pour améliorer les soins de santé à la population et l'accès à ces soins. Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de ce plan visant à rendre le système plus efficace et plus flexible pour la population. Plusieurs initiatives permettront également d'améliorer les soins et les services aux aînés et le soutien aux personnes plus vulnérables. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

