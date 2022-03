BUDGET 2022-2023 : MEDTECH CANADA SALUE L'APPUI AU SYSTÈME DE SANTÉ ET AU SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Medtech Canada salue les investissements significatifs pour rétablir le système de santé et services sociaux présentés dans le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec. L'association souligne aussi deux mesures économiques clés pour l'industrie des technologies médicales, soit la reconduite de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation et de la Stratégie québécoise des sciences de la vie.

« Medtech Canada est heureuse de constater l'intérêt du gouvernement à continuer d'appuyer le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé, un secteur stratégique pour l'économie du Québec. Avec les efforts de rétablissement et de modernisation du système de santé, axé sur les solutions technologiques et informatiques, il ne fait nul doute que les entreprises de technologies médicales seront appelées à contribution. Notre secteur et l'avenir du système de santé québécois sont indissociables », affirme M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

Cela étant, Medtech Canada rappelle qu'il est toujours nécessaire pour le gouvernement de manifester concrètement sa volonté d'intégrer l'innovation par des processus d'approvisionnement mieux adaptés aux technologies médicales, par exemple en permettant aux soumissionnaires de proposer des solutions innovantes ou alternatives lors d'appels d'offres publics, et de tenir compte de la juste valeur offerte. De plus, l'association souhaitait que sa recommandation de créer un fonds dédié à l'intégration de l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux soit retenue. Il faut permettre aux établissements d'oser innover sans grever ses budgets réguliers, notamment en misant sur les innovations médicales susceptibles de contribuer à relever le grand défi du rattrapage des listes d'attentes, qui nuit à la santé des québécois.

« Les mesures à favoriser dans les prochaines semaines sont celles qui permettront aux organismes publics de procéder à des appels d'offres se basant sur la valeur plutôt que seulement sur le prix le plus bas. C'est en modernisant nos pratiques d'approvisionnement que se concrétiseront les objectifs de la Stratégie gouvernementale des marchés publics et ceux de la Stratégie québécoise des sciences de la vie. Ces approches doivent absolument figurer au plan de refondation du système de santé annoncé par le premier ministre du Québec, par le biais d'un amendement au projet de loi no 12 », ajoute M. Larose.

Pour rappel, le budget du gouvernement du Québec inclut des octrois substantiels pour la reconduite de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (1,3 G$ sur 5 ans) et de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (110 M$ sur 3 ans).

Voici les principales recommandations que Medtech Canada a soumises au gouvernement québécois en marge du dépôt du budget 2022-2023 :

1- Prioriser le déploiement des mesures de la Stratégie gouvernementale des marchés publics;

2- Dégager des fonds dédiés à l'intégration de l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux;

3- Prioriser les mesures des diverses Stratégies gouvernementales pertinentes au secteur des technologies médicales.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

