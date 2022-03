BUDGET 2022-2023 : LES PRODUCTEURS DE GRAINS SONT FAVORABLES À L'ANNONCE D'UN BOUQUET DE MESURES IMPACTANT LE SECTEUR DES GRAINS

LONGUEUIL, QC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la lecture du budget québécois 2022-2023, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent le gouvernement pour le financement d'une myriade de mesures qui pourraient impacter le secteur des grains, tant sur le plan économique qu'agroenvironnemental. Pour les PGQ, le quatrième budget du ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, laisse présager un « pas dans la bonne direction » afin de mieux soutenir les productrices et les producteurs d'ici face aux défis du marché actuel. Bien qu'il reste du chemin à parcourir et que plusieurs de ces mesures demeurent à préciser, l'organisation fait une lecture optimiste de cet exercice budgétaire.

« Nos dirigeants savent que les agricultrices et les agriculteurs du Québec font face à d'importants défis climatiques et économiques; que notre secteur des grains nécessite un soutien de l'État comme partout ailleurs. Les sommes qui ont été annoncées en date d'hier ont le potentiel de pouvoir réellement leur venir en aide. Malgré tout, il faut noter le manque de couverture face aux nouveaux risques et aux situations instables que peut rencontrer le secteur des grains. Par exemple, l'instabilité des chaînes d'approvisionnement en intrants agricoles et du climat. », affirme le président des PGQ, M. Christian Overbeek.

Les PGQ soulignent néanmoins positivement l'annonce de plusieurs investissements d'intérêt, entre autres :

562 M$ sur trois ans afin d'« assurer la poursuite d'initiatives dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 »; 15 M$ sur cinq ans en vue d'« appuyer des initiatives pour atténuer la rareté de main-d'œuvre »; 50 M$ sur deux ans pour « bonifier l'enveloppe budgétaire du Programme Investissement Croissance de La Financière »; 10 M$ de capitalisation additionnelle pour Capital Financière agricole inc. (CFAI) »; 29 M$ sur cinq ans afin de « bonifier le Plan d'agriculture durable » pour « la reconnaissance et la rétribution des bonnes pratiques agricoles »; 5,8 M$ sur cinq ans dans le but d'« accompagner les exploitants agricoles en zone littorale »; 3 M$ en vue de « sécuriser les approvisionnements en propane au Québec ».

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

