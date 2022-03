Budget 2022-2023 : la pénurie de main-d'œuvre au centre des préoccupations de l'AQCS

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Si les investissements prévus pour l'éducation au budget 2022-2023 du Québec semblent de prime abord intéressants, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) s'inquiète des mesures consacrées au chapitre des besoins en main-d'œuvre.

La pénurie de personnel frappe tous les secteurs du réseau de l'éducation depuis de nombreuses années. La rémunération offerte figure parmi les sources identifiées de cette problématique de recrutement et de rétention.

« Les cadres scolaires font déjà beaucoup pour promouvoir la marque employeur des centres de services scolaires et des commissions scolaires mais malheureusement, ces organisations n'arriveront pas à se démarquer et à dénicher une main-d'œuvre fidèle tant que la rémunération globale pour l'ensemble du personnel ne sera pas concurrentielle », indique

M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Transport scolaire

Les cadres oeuvrant dans le secteur du transport scolaire, qui est affecté par la pénurie de chauffeurs d'autobus et les bris de service de plus en plus fréquents, sont également préoccupés par la mise en place de l'électrification des véhicules. L'AQCS rappelle qu'il est important que les retombées du Plan de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte pour l'électrification et les règles budgétaires soient connues rapidement afin d'amorcer la négociation des contrats avec les transporteurs.

Entretien des bâtiments

L'AQCS dénote que les sommes dédiées au budget 2022-2023 pour l'entretien du parc immobilier scolaire ne sont pas aussi élevées qu'espéré. « Le financement de l'entretien des bâtiments scolaires doit être abordé et planifié avec la même vision que le budget des constructions et des projets de rénovation. Nous poursuivrons bien sûr notre collaboration avec le ministre de l'Éducation pour identifier des solutions durables en matière d'entretien des bâtiments », soutient

M. Parent.

Formation professionnelle

L'AQCS accueille favorablement l'investissement de 135,2 M$ afin de moderniser la formation professionnelle au cours des cinq prochaines années. Les programmes de la formation professionnelle seront mis à jour pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins contemporains d'un marché du travail en constante évolution. L'AQCS sera fière d'y collaborer.

Technologies de l'information

La création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique est un pas dans la bonne direction pour accroître l'efficacité contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec. L'AQCS tient à souligner qu'elle sera présente pour assurer l'atteinte de cet objectif. Le financement en opérations courantes lié à l'atteinte de cet objectif devra toutefois être assuré.

Autres enjeux

La flambée des coûts du mazout, du matériel didactique comme celui des matériaux utilisés par certains programmes de formation professionnelle ainsi que les composantes d'infrastructures des réseaux informatiques préoccupent l'AQCS. « L'analyse des règles budgétaires nous permettra d'en savoir plus sur les sommes qui seront consacrées à ces éléments », indique M. Parent.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 800 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle.

