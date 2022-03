Budget 2022-2023 - Encore plus de logements pour les Québécoises et les Québécois!

QUÉBEC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du budget 2022-2023, le gouvernement du Québec investit plus d'un demi-milliard de dollars, soit 634 millions de dollars, pour des mesures structurantes en habitation qui témoignent, à nouveau, de toute l'importance qu'accorde le gouvernement à l'accès à un logement de qualité et abordable pour les Québécoises et les Québécois.

Le gouvernement du Québec investit notamment 247 millions de dollars de plus dans le programme AccèsLogis pour soutenir les projets d'habitation en développement ayant entre autres vu leurs coûts de construction augmenter. Une somme de 100 millions de dollars est également investie dans le nouveau Programme d'habitation abordable Québec pour offrir encore plus de logements à prix abordable aux Québécois.

Engagement respecté

Parmi les sommes prévues dans le budget 2022-2023, 247 millions de dollars permettront de compléter la livraison de 3 500 logements sociaux et abordables aux Québécois et Québécoises dans le besoin, par l'intermédiaire du programme AccèsLogis. De cette somme, 30 millions de dollars serviront à des projets d'habitation à Montréal. Cette injection d'argent supplémentaire dans ce programme porte à plus de 977 millions de dollars l'effort gouvernemental en vue d'assurer la réalisation de différents projets de logements sociaux et abordables qui étaient sous-financés par les gouvernements précédents.

D'ailleurs, depuis 2018, 8 000 logements sociaux et abordables ont été construits ou sont en chantier. À la mise à jour économique de novembre dernier, des sommes ont également été prévues pour financer 2 200 logements abordables et, dans le cadre du budget, ce sont plus de 4 500 logements sociaux et abordables qui disposeront des leviers nécessaires pour voir le jour. Le gouvernement du Québec finance ainsi près de 15 000 logements sociaux et abordables.

Vers l'avenir

Lancé le 3 février dernier, le Programme d'habitation abordable Québec, doté d'une enveloppe de près de 200 millions de dollars pour construire 2 200 logements, est déjà bonifié de 100 millions de dollars pour la construction de plus de 1 000 logements supplémentaires.

Le gouvernement souhaite ainsi s'assurer qu'un maximum de projets admissibles obtiendra le financement nécessaire.

Les organismes communautaires, les entreprises du secteur privé, les coopératives d'habitation et les offices d'habitation ont jusqu'au 5 mai 2022 pour déposer un projet dans le cadre de l'appel de projets actuellement en cours.

Citation

« Je suis très fière du budget présenté par mon collègue, le ministre des Finances, Eric Girard. C'est plus d'un demi-milliard de mesures structurantes en habitation que nous annonçons! Non seulement notre gouvernement respecte son engagement de financer la construction de 15 000 logements, grâce à toutes nos actions depuis 2018, mais nous nous assurons surtout d'offrir aux Québécoises et Québécois encore plus de logements sociaux et à prix abordables. D'ailleurs, afin de pallier le sous-financement de plusieurs projets de logements sociaux et abordables par les gouvernements précédents, nous avons investi plus de 977 millions de dollars dans le programme AccèsLogis jusqu'à maintenant, notamment en le bonifiant de 247 millions de dollars dans le cadre du budget 2022. Nous avons également porté à 300 millions de dollars l'enveloppe disponible pour construire des logements abordables dans nos régions. Il faut continuer d'augmenter l'offre pour faire diminuer la pression sur le marché locatif, et c'est ce que nous faisons! En terminant, j'invite les organismes communautaires, les entreprises du secteur privé, les coopératives d'habitation et les offices d'habitation à déposer un projet d'habitation dans le cadre de notre nouveau Programme d'habitation abordable Québec, d'ici le 5 mai prochain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Les logements abordables qui seront construits dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec pourront bénéficier de suppléments au loyer, afin que les locataires n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser.

Dans le cadre du budget 2022-2023, 75,8 millions de dollars sont consacrés à 2 200 unités de supplément au loyer. De ce nombre, 500 unités seront consacrées à lutter contre l'itinérance et 100 unités permettront à des femmes de quitter un milieu de violence conjugale.

L'Allocation-logement a également été bonifiée récemment, passant de 80 $ à 100 $ et jusqu'à 150 $ par mois pour les prochaines années. La clientèle admissible a aussi été élargie, afin qu'un plus grand nombre de ménages puisse y avoir droit.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]