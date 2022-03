Budget 2022-2023 du gouvernement du Québec - L'Association du transport urbain du Québec souligne l'augmentation des investissements en transport collectif, la bonification de l'aide d'urgence et le soutien au transport adapté

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) avait soumis 18 recommandations lors des consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec en février dernier. Ces dernières étant regroupées sous trois grands enjeux : le financement disponible aux sociétés de transport et la lourdeur administrative pour l'électrification des réseaux d'autobus, le financement pour l'exploitation et le maintien des actifs et, enfin, les effets prolongés de la pandémie et leurs impacts au-delà de 2022. Il appert à la lecture du budget 2022-23 par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, que plusieurs d'entre elles ont été entendues et considérées. L'ATUQ ne peut que se réjouir des montants supplémentaires alloués au soutien d'urgence des sociétés de transport, à l'amélioration de la mobilité et au service de transport adapté, entre autres.

Aide d'urgence

Depuis le printemps 2020, les organismes de transport collectif ont subi d'importantes baisses de revenus tarifaires en raison de la diminution de l'achalandage causée par la pandémie. Près de 1,4 G$ ont déjà été octroyés depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement prévoit un soutien de 393 M$ additionnels, financé en parts égales par le Québec et le Canada. Cette somme inclut les contributions fédérales ainsi que le 100 M$ versés à l'ARTM annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2021. La contribution additionnelle nette du gouvernement du Québec est donc de 96,5 M$ pour l'année 2022-2023 ce qui est une très bonne nouvelle et correspond à une des demandes formulées.

Plan québécois d'investissement (PQI)

L'ATUQ souligne aussi positivement le montant de 2,1 G$ supplémentaire au PQI

2022-2032 afin d'améliorer la mobilité et d'électrifier le TEC, portant les investissements du secteur à 14,7 G$ soit une augmentation de 9%. La volonté et les ambitions du gouvernement en matière d'électrification sont appuyées par les membres de l'ATUQ, qui sont déjà très engagés dans cette voie. Toutefois, l'association rappelle que les sommes disponibles doivent transiter plus rapidement vers les sociétés de transport et qu'un travail d'allégement administratif doit toujours être réalisé.

Financement de l'électrification des réseaux

Le financement annoncé pour soutenir l'électrification des réseaux de transport en commun, chantier important et imposant s'il en est un, démontre que le gouvernement affirme son leadership dans ce projet en mettant à la disposition des sociétés de transport un financement adéquat pour tous les aspects de l'électrification incluant les infrastructures, équipements et véhicules. De l'analyse jusqu'à la planification nécessaire préalablement à la mise en place des infrastructures et installations de recharge, en plus de l'agrandissement ou de la construction de garages, les besoins financiers sont importants et les échéances fixées arrivent rapidement. Il est important que les sommes réservées soient disponibles rapidement afin d'atteindre les objectifs de la Politique de mobilité durable (PMD) et du Plan pour une économie verte (PEV).

Financement du transport adapté

Par ailleurs, l'aide spécifique au transport adapté se chiffrant à 129 480 000. M$ pour 2022-2023, représentant une hausse de 11,7 M$ par rapport à l'an dernier. Cette nouvelle est encore une fois accueillie comme un vent de fraîcheur, puisque l'aide au transport adapté a longtemps été plafonnée, particulièrement durant les années précédant 2018. Depuis, les hausses récurrentes sont très salutaires pour ce service en constante augmentation et qui connaît sa part d'enjeux, notamment avec une industrie du taxi en pleine transformation qui met une pression à la hausse sur les coûts d'exploitation. L'ATUQ est heureuse que son message ait été entendu à ce propos.

Enfin, dans la planification des actions requises pour l'atteinte des engagements du Plan stratégique 2019-2023 et des cibles de la PMD, le gouvernement vise notamment à poursuivre l'électrification des transports, à bonifier l'offre de services de mobilité et à accroître la sécurité des usagers. Plus spécifiquement et en ce qui concerne le transport collectif, l'ATUQ tient à assurer le gouvernement qu'elle collaborera activement pour favoriser l'atteinte des objectifs de la PMD, notamment dans la mise en œuvre de l'électrification des autobus urbains et dans l'amélioration de l'offre de service en transport collectif. Pour maintenir et bonifier ses nombreux avantages, le TEC doit bénéficier d'un financement dédié, pérenne, prévisible, cohérent et suffisant. Ceci est nécessaire pour favoriser le développement de l'offre, établi à 5% par année par la PMD, l'exploitation soutenue des services et le maintien des actifs.

Au quotidien, le transport en commun (TEC) offre l'opportunité à des milliers de citoyens de se déplacer de manière accessible et économique, en plus de contribuer à l'équité sociale, à la réduction de la congestion routière et à la réduction des émissions de GES.

