Budget 2022-2023 - Des mesures qui aideront le virage numérique dans la construction

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est satisfaite des mesures misent de l'avant dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2022-2027. En effet, cette stratégie permettra de faciliter l'accès des entreprises à l'expertise et à l'accompagnement en la matière. Le gouvernement prévoit 60 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour accélérer le virage numérique et accroître la productivité.

Différentes initiatives sont d'ailleurs en cours dans l'industrie afin de favoriser le virage numérique. On n'a qu'à penser au déploiement de la Feuille de route gouvernemental BIM déjà en cours et l'Initiative québécoise pour la Construction 4.0 (IQC4.0) qui permet un accompagnement personnalisé afin d'augmenter la rentabilité et la productivité des entreprises en ayant recours aux bons outils numériques.

Délais de paiement

L'ACRGTQ accueille avec soulagement l'engagement du gouvernement de mettre fin aux délais de paiement dans l'industrie de la construction. En effet, on se rappellera qu'après des démarches communes des partenaires de l'industrie visant à remédier cette importante problématique vécue par les entrepreneurs, le gouvernement a mis en place un projet pilote visant à tester des solutions innovantes. Devant le succès du projet-pilote, le Conseil du trésor a dévoilé son « intention d'étendre les mécanismes du projet pilote et s'affaire à donner suite aux constats (…) et à offrir une transition à l'industrie de la construction ».

Augmentation du Plan québécois des infrastructures

L'ACRGTQ est satisfaite des investissements prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI) notamment sur le réseau routier, en matière de transport collectif ou d'infrastructures municipales.

Pour le réseau routier, avec ses 30 G$, il s'agit du plus grand montant planifié au PQI depuis 9 ans. Cependant, le gouvernement devra avoir à l'œil son état qui stagne à 50% de proportion de bon état. Il s'agit d'une situation préoccupante.

De plus, l'ACRGTQ est enchantée de voir que le taux de réalisation des investissements routiers prévus pour l'année 2020-2021 a atteint 95%.

Poursuite du plan construction

Bien que peu de mesures supplémentaires ont été annoncées afin de limiter la problématique de rareté de main-d'œuvre dans l'industrie, l'ACRGTQ surveillera de près la poursuite de la mise en place du Plan construction devant s'étaler jusqu'en 2023. Ce plan devait notamment aider l'industrie à attirer de la main-d'œuvre sur les chantiers. À cet effet, l'ACRGTQ accueille favorablement la modernisation des programmes de formation professionnelle qui doit leur donner plus de flexibilité. D'ailleurs, dans le budget 2022-2023, on annonce 135,2 millions de dollars d'ici 2026-2027 pour moderniser les programmes afin d'assurer un plus grand bassin de main-d'œuvre compétente et qualifiée en formation professionnelle.

Couverture mobile

Les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie sont ceux qui exécutent les travaux de construction d'infrastructures de télécommunication. Ce sont eux qui ont contribué à accélérer le branchement à Internet haute vitesse des Québécois. Ainsi, les investissements de 30 millions de dollars en 2022-2023 et de 20 millions de dollars en 2023-2024 afin de réaliser une cartographie des besoins ainsi que les premiers travaux permettant de mettre en place une couverture mobile sur l'ensemble du réseau routier du Québec sont bien accueillis par l'industrie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672