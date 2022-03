QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement souhaite doter le Québec d'un système d'éducation plus moderne, plus performant et plus innovant. À cet égard, le budget 2022-2023 prévoit des investissements de plus de 2,8 milliards de dollars sur cinq ans en éducation et en enseignement supérieur afin de soutenir la réussite et la persévérance scolaires et d'améliorer l'accès et la diplomation aux études supérieures.

1,6 G$ pour soutenir la réussite et la persévérance scolaires

Le gouvernement poursuit ses efforts pour atteindre l'objectif ambitieux que 90 % des jeunes obtiennent un diplôme ou une qualification, ce qui correspond aux plus hauts standards internationaux en matière d'éducation. Pour ce faire, des investissements additionnels de près de 1,6 milliard de dollars sont prévus d'ici cinq ans, dont :

829 millions de dollars pour donner à chaque élève les moyens d'aller au bout de son potentiel;

204 millions de dollars pour assurer l'attraction et la rétention du personnel scolaire;

267 millions de dollars pour améliorer le parc immobilier scolaire;

250 millions de dollars pour faire bouger les Québécois.

1,2 G$ pour améliorer l'accès et la diplomation aux études supérieures

Des investissements de 1,2 milliard de dollars d'ici cinq ans permettront également d'améliorer l'accès aux études et d'entraîner la réussite ainsi que la diplomation d'un plus grand nombre d'étudiants, agissant ainsi du même coup sur la rareté de main-d'œuvre à laquelle font face plusieurs secteurs d'activité jugés prioritaires.

Des efforts particuliers seront faits pour rendre l'enseignement supérieur plus accessible en offrant un appui financier accru et en diminuant l'endettement. Des mesures permettront aussi de soutenir les étudiants tout au long de leur parcours et d'accroître le nombre de diplômés aux études supérieures.

Citation :

« L'éducation est une priorité pour le gouvernement, et nous poursuivons nos investissements pour accroître la réussite et la persévérance scolaires et augmenter les taux de diplomation à tous les niveaux d'études. Nous voulons nous assurer que les établissements scolaires ainsi que les collèges et les universités sont des milieux propices au développement, à l'apprentissage et à la réussite de tous. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

