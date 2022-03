Budget 2022-2023 : 5 fois où la CAQ a oublié les régions

QUÉBEC, le 26 mars 2022 /CNW Telbec/ - Émilise Lessard-Therrien, responsable de Québec solidaire en matière de développement régional, estime que la CAQ a carrément oublié les régions dans son budget présenté la semaine dernière. Le budget du gouvernement ne répond aucunement à la crise du coût de la vie et à la crise climatique, et il n'y a rien de notable pour les régions alors que les besoins sont immenses.

« À part pour profiter de leurs ressources naturelles, la CAQ n'a aucun intérêt pour les régions. C'est flagrant. Elle aime bien nos mines, nos forêts et nos ressources, mais n'est pas prête à investir pour les gens qui y habitent. Il n'y a pas de mesures spécifiques pour nous aider avec nos services publics qui nous font grandement défaut, pour le logement qui nous manque cruellement et pour la pénurie de main-d'œuvre qui hypothèque notre développement », explique la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

1. Le logement

La crise du logement est catastrophique en région et c'est la première condition pour l'établissement durable de nouveaux arrivants. Plusieurs villes, comme Rimouski qui a actuellement un taux d'inoccupation de 0,2%, avaient des attentes élevées et ont raison d'être déçues.

« Chez nous, à Rouyn-Noranda, le taux d'inoccupation est de 0,3%. C'est critique! Le gouvernement prévoit des miettes, un dixième de ce qui est demandé, en matière de logements sociaux et communautaires! C'est insuffisant et ça démontre, encore une fois, à quel point la CAQ est déconnectée des besoins des gens », dit-elle.

2. Places en services de garde

« Le manque de place en service de garde exacerbe la pénurie de main-d'œuvre en région. Combien de familles choisissent de quitter leur nouvelle région d'accueil pour retourner auprès de leur famille faute de place en service de garde? C'est un réel enjeu! Et le gouvernement ne prévoit aucune mesure dans son budget pour aider les familles dont un parent doit faire le choix de rester à la maison. Ces familles-là, elles quittent nos régions et le gouvernement n'a rien proposé pour les aider », déplore la députée solidaire.

3. Le transport en région

En pleine crise climatique et devant la hausse du prix de l'essence qui affecte particulièrement les gens des régions, le budget de la CAQ ne prévoit aucun nouveau montant pour développer l'offre en transport collectif régional.

« Développer et structurer le transport collectif en région, c'est possible et j'ai même proposé une solution au gouvernement la semaine dernière, mais la CAQ n'a pas ce courage politique. Elle ne peut entrevoir le transport collectif autrement que par des métros, des REM et des tramways. Le transport interurbain va rester sur le respirateur artificiel avec la reconduction d'un programme d'urgence pour un an seulement au lieu de le pérenniser et le bonifier. L'asphalte par contre, ça il y en a dans le budget. Il est plus que temps qu'on investisse dans des projets publics et collectifs de transports régionaux, comme le réclame Québec solidaire depuis des années » conclut Émilise Lessard-Therrien.

4. La lutte aux changements climatiques

«La CAQ avait les moyens d'agir dans son budget, mais c'est un autre rendez-vous manqué. Les gens dans les régions veulent jouer leur rôle dans la transition écologique, mais on ne leur offre aucune opportunité pour le faire. Nous avions proposé en novembre dernier l'implantation de conseils régionaux de transition avec des inventaires régionaux de GES. Si on veut que les gens se sentent interpellés, il faut rapprocher la lutte du plancher des vaches. Ça commence par savoir, en région, ça ressemble à quoi nos émissions de GES », explique la députée qui est aussi la responsable en matière d'environnement.

5. La pénurie de main-d'œuvre

Une somme de 80 M$ est prévue pour «favoriser l'attraction des personnes immigrantes en région» répartie pour 5 ans, mais seulement à partir de l'année 2023-2024.

«Il n'y a rien de prévu cette année! C'est tellement fâchant! Nos services publics s'écroulent parce qu'il manque de monde, nos entreprises freinent leur développement faute d'employés, nos restaurants et nos commerces sont contraints de réduire leurs heures d'ouverture et on ne prévoit absolument rien pour eux cette année. C'est un signe de plus de l'abandon des régions par ce gouvernement », a martelé Mme Lessard-Therrien.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse, (514) 994-5095 ou [email protected]