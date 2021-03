Budget 2021 : Un rendez-vous manqué avec le communautaire

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) est consterné par le budget du ministre Girard, qui n'accorde qu'un famélique soutien supplémentaire aux organismes d'action communautaire autonome.

Alors que les besoins de l'ensemble des organismes sont estimés à 460 millions $, ce sont 41,8 millions $ seulement qui s'ajouteront en 2021-2022 pour certaines initiatives ciblées.

« Ce n'est ni du financement récurrent, ni du financement à la mission, explique Marie-Line Audet, présidente du RQ-ACA. Il s'agit seulement de fonds d'urgence ciblés, qui seront, encore une fois, trop restrictifs et arriveront trop tard pour répondre aux besoins des organismes et des populations. »

« La déception est d'autant plus grande quand on sait que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale s'était engagé à mieux soutenir le communautaire dès le printemps 2021 », soutient Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. Après 15 ans d'attente, deux tentatives ayant échoué avec les gouvernements précédents et deux années à travailler en étroite collaboration avec le ministère, le communautaire nourrissait beaucoup d'attentes envers ce plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC), que nous qualifions d'historique. Ce rendez-vous manqué fragilisera encore davantage la confiance des organismes envers le gouvernement à un moment où il aurait pu transformer sa reconnaissance verbale en engagement concret.

Dans un contexte où les effets de la pandémie se feront ressentir sur plusieurs années, il est plus qu'urgent de s'attaquer au sous-financement des organismes communautaires, qui sont des acteurs clés pour répondre aux besoins de la population et lutter pour une relance juste, verte et inclusive.

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 64 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

