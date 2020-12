Budget 2021 de la Ville de Brossard - Un gel des taxes sans compromis sur la bonification des services et des infrastructures

BROSSARD, QC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Brossard, Madame Doreen Assaad, et Madame Annie Germain, Directrice des finances, ont présenté le budget 2021 de la Ville lors d'une assemblée publique extraordinaire tenue le 8 décembre. Totalisant 187,5 M$, le budget 2021 adopté par le conseil municipal est plus élevé de 2,9 % par rapport à celui de 2020 (182,2 M$) et inclut un gel de taxes.

« Notre saine gestion des finances publiques, conjuguée à l'aide gouvernementale reçue afin de compenser l'impact financier de la gestion de la pandémie de la Covid-19, nous permet d'annoncer aujourd'hui un gel de taxes pour l'année 2021. Il s'agit d'une mesure importante qui apportera un peu de répit aux familles brossardoises ainsi qu'aux commerces, durement éprouvés cette année, a déclaré la mairesse Doreen Assaad. Je suis ravie que nous ayons pu rendre cela possible malgré une hausse significative de 6,7 % de la quote-part de Brossard versée à l'agglomération, la plus élevée des cinq dernières années », a-t-elle poursuivi.

Au cours de l'année 2020, et ce, malgré la pandémie, la Ville de Brossard a maintenu le cap sur la bonification des services aux citoyens et l'amélioration de ses infrastructures. Deux nouvelles infrastructures ont particulièrement retenu l'attention : le planchodrome et l'ouverture toute récente du nouveau complexe aquatique, une installation unique au Québec et 100 % accessible.

La bonification des services et des infrastructures se poursuit en 2021

Dans son budget 2021, la Ville de Brossard poursuit ses projets de bonification des services et des infrastructures, dans le but d'améliorer la qualité de vie des Brossardoises et des Brossardois.

Parmi les services en développement, mentionnons entre autres, l'ajout de groupes au Camp de jour les Frimousses, dont certains pour les enfants de 4 ans, et la fin des travaux de réaménagement du secteur jeunesse de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, amorcés récemment. Côté environnement, Brossard débutera la mise en œuvre d'un plan d'adaptation aux changements climatiques. Enfin, la Ville ajoutera 12 000 portes de plus à la collecte des matières organiques.

Programme triennal d'immobilisation 2021-2023

Du côté du programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2023, d'importants projets sont prévus totalisant près de 211 M$ sur un horizon de trois ans. Des sommes allouées de près de 127 M$ seront dédiées aux infrastructures, 35 M$ aux bâtiments, 42 M$ aux parcs et 7 M$ aux technologies de l'information et à divers équipements.

Brossard poursuivra son programme d'amélioration des infrastructures, notamment par la construction de nouveaux trottoirs et la réfection de rues, sans oublier la réalisation de mesures visant à accroître la sécurité dans les rues et les sentiers de la Ville. Des investissements de l'ordre de 20 M$ sur cinq ans sont aussi prévus pour la reconstruction des piscines extérieures. Un programme de plus de 2,6 M$ sur trois ans pour la plantation d'arbres sera mis en œuvre dès 2021 de même que la poursuite des travaux de réfection et embellissements des parcs. Par ailleurs, un plan particulier d'urbanisme sera déployé pour le secteur TOD Panama, en vue de l'arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM), sur le territoire brossardois.

« Les membres du conseil municipal ont su relever le défi de concilier l'octroi d'investissements favorisant la réalisation d'importants projets, avec les impératifs incontournables de réfection et d'entretien de nos principaux actifs. Outre les infrastructures, la portion des sommes allouées aux parcs demeure la plus significative. Ce faisant, ce programme d'investissements triennal témoigne de notre volonté de consolider encore plus l'équilibre entre le développement économique, le développement durable et le développement d'un milieu de vie sécuritaire, sain et de qualité », a conclu la mairesse Assaad.

Les détails du budget 2021 de la Ville de Brossard sont disponibles à brossard.ca/budget2021.

