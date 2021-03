Budget 2021-2022 : Une opportunité de soutenir le développement économique du secteur des technologies médicales

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Medtech Canada dévoile aujourd'hui ses recommandations en vue du budget 2021-2022 qui sera déposé officiellement le 25 mars prochain. Medtech Canada demande au gouvernement du Québec de profiter de cette occasion pour prendre les mesures nécessaires afin de soutenir le développement économique du secteur des technologies médicales et des PME québécoises.

« Le dépôt du budget 2021-2022, dans le contexte de pandémie que nous connaissons tous, est l'occasion idéale pour le gouvernement de réitérer son soutien au développement économique du secteur des technologies médicales. Nous croyons que le Québec doit miser sur l'attractivité de son marché local, tout en assurant son rayonnement à l'international. Ceci passe par un meilleur accompagnement de nos PME dans leur développement autant à l'échelle locale, notamment par un accès plus facile aux contrats publics, qu'à l'international. Nous sommes d'ailleurs entièrement disposés à collaborer avec le gouvernement afin d'établir un meilleur dialogue entre celui-ci et le secteur des technologies médicales au Québec », affirme M. Benoît Larose, vice-président de Medtech Canada pour le Québec.

Le développement d'une industrie médicale forte au Québec ne peut qu'être bénéfique pour l'économie québécoise. D'ailleurs, l'industrie des sciences de la vie, dont fait partie le secteur des technologies médicales, est une industrie ciblée par le gouvernement du Québec depuis longtemps pour son fort potentiel d'avenir.

Voici les principales recommandations de Medtech Canada en lien avec la publication du budget 2021-2022 :

Favoriser une administration de la santé fondée sur la valeur et l'innovation;

Favoriser le développement d'une industrie des technologies médicales forte au Québec;

Appuyer concrètement les PME de technologies médicales pour la commercialisation de leurs produits et services.

Vous pouvez consulter les recommandations complètes de Medtech Canada à l'adresse suivante : https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2021-2022/memoires/Lettre_Medtech.pdf.

Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec. Depuis plus de 40 ans, Medtech Canada collabore avec les gouvernements et les patients afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population et à la pérennité du système de soins de santé.

