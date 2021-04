Budget 2021-2022 - Plusieurs bonnes nouvelles pour la relance économique du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, le député d'Arthabaska, M. Eric Lefebvre, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, accueillent avec enthousiasme le budget déposé le 25 mars dernier par le ministre des Finances, M. Eric Girard, et la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel. Plusieurs mesures et projets annoncés par notre gouvernement paveront la voie à une relance économique forte et durable dans la région, au bénéfice d'une plus grande qualité de vie pour les citoyens. Au Centre-du-Québec, le gouvernement investit dans plusieurs secteurs prioritaires : santé, éducation, transport et infrastructures municipales.

Tout d'abord, pour offrir de meilleures conditions de vie à nos aînés et aux personnes ayant des besoins spécifiques, notre gouvernement entamera dans les prochains mois la construction de deux maisons des aînés et alternatives : l'une à Drummondville et l'autre à Victoriaville.

Toujours à Victoriaville, le gouvernement du Québec prévoit l'agrandissement et le réaménagement du bloc opératoire et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement, ainsi que pour le milieu, qui permettra de mieux répondre aux besoins de la population.

En matière d'éducation, le gouvernement investira 31,5 millions de dollars (M$) dans la construction, à Drummondville, du nouveau pavillon de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour y accueillir le Centre national intégré du manufacturier intelligent. Cela permettra à la région d'offrir une éducation supérieure spécialisée en se positionnant comme une référence dans le secteur manufacturier intelligent.

Aussi, pour assurer des déplacements sécuritaires répondant aux besoins des usagers de la route, le gouvernement a accéléré la réalisation du doublement de l'autoroute 55, un projet important pour la région. Les travaux commenceront dès 2022.

Notre gouvernement poursuit son travail avec la Ville de Victoriaville pour s'assurer de la progression du projet de restauration du réservoir Beaudet. Ce projet permettra d'assurer la pérennité de l'approvisionnement en eau brute de qualité à Victoriaville, et ce, tout en favorisant le caractère récréotouristique du réservoir.

Des mesures pour favoriser le développement économique des régions du Québec

Les régions sont au cœur du développement économique du Québec et elles joueront un rôle clé dans la relance post-pandémie. Des investissements de 523 M$ sur six ans permettront notamment de soutenir et de relancer le secteur touristique, d'appuyer le développement du secteur forestier et du secteur bioalimentaire, de moderniser les infrastructures régionales et de mettre en œuvre des mesures en faveur du développement économique local et régional. Le gouvernement entend également soutenir les aéroports et les transporteurs aériens régionaux et bonifier l'aide aux transporteurs interurbains par autocar.

Augmentation et accélération des investissements dans les infrastructures

Afin de contribuer à la relance de l'économie des régions et de tout le Québec, le gouvernement augmente de 4,5 milliards de dollars (G$) le Plan québécois des infrastructures 2021-2031, le faisant passer de 130,5 G$ à 135 G$. La Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée en décembre dernier, permettra de démarrer plus rapidement des chantiers majeurs touchant les écoles, les maisons des aînés, les hôpitaux ainsi que les infrastructures routières et de transport collectif.

Citations

« Depuis un peu plus d'un an, le gouvernement a mobilisé des ressources considérables pour gérer la crise sanitaire qui nous a tous ébranlés et pour soutenir la population et les entreprises. Nous poursuivons nos efforts dans ce budget qui propose plusieurs mesures porteuses qui ramèneront le Québec sur la trajectoire de la croissance qui le caractérisait jusqu'au début de 2020. »

M. Eric Girard, ministre des Finances

« Dans un contexte où les besoins de la population québécoise sont toujours grandissants en matière d'infrastructures, le gouvernement envoie un signal fort en augmentant significativement les investissements dans le Plan québécois des infrastructures. Nous mettons tout en place pour doter le Québec, notamment, d'hôpitaux modernes, de nouvelles écoles, de maisons des aînés de qualité, de routes sécuritaires et d'un réseau de transport collectif à la hauteur de nos ambitions. Ce budget de dépenses, qui aura des impacts dans toutes les régions du Québec, témoigne de notre résilience, reflète notre confiance en l'avenir et notre désir collectif d'édifier un Québec dont nous sommes fiers. »

Mme Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je joins ma voix à celles de mes collègues députés, messieurs Lefebvre, Martel et Schneeberger, pour réitérer l'engagement de notre gouvernement à mettre tout en œuvre pour contribuer à la relance économique du Québec. Malgré une année remplie d'incertitude, nous maintenons des investissements majeurs en santé, en éducation, en transport et en infrastructures municipales pour la région. Cela démontre toute l'importance que le gouvernement accorde au Centre-du-Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

Lien connexe

Tous les détails du budget 2021-2022 : www.budget.finances.gouv.qc.ca/2021-2022.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Jérémie Comtois, Attaché politique, Cabinet du ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, [email protected]