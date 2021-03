Budget 2021-2022 : Les Producteurs de grains invitent le gouvernement à mieux soutenir le secteur des grains

LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ -Tout en saluant les nouveaux investissements du budget 2021-2022 du gouvernement du Québec, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) invitent le gouvernement à miser sur la nouvelle étude sur la compétitivité du secteur des grains pour mieux soutenir le secteur. Les PGQ demandent donc au gouvernement du Québec d'entamer des discussions en concertation avec le secteur des grains afin de relever les défis constatés dans l'étude sur la compétitivité.

« Le secteur des grains est vital pour l'économie québécoise et le monde agricole. Il est donc crucial que le gouvernement du Québec s'engage à agir en concertation. La récente étude sur la compétitivité a démontré plusieurs obstacles pour le secteur des grains québécois. Nous espérons donc que le gouvernement saura créer le dialogue auquel l'y invite l'étude qu'il a lui-même fait réaliser », déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ tiennent à souligner les investissements annoncés dans la mise en place du réseau électrique triphasé ainsi que le déploiement de l'hydrogène vert et des bioénergies.

L'étude sur la compétitivité du secteur des grains démontre que les paiements de transfert que reçoivent les producteurs québécois sont plus faibles que ceux reçus par leurs compétiteurs étrangers. Également, celle-ci établit que le cadre environnemental au Québec est plus sévère que celui des autres provinces canadiennes et des États-Unis. Enfin, l'étude permet de constater que la rémunération des efforts environnementaux est plus faible au Québec qu'ailleurs.

En ce sens, voici quelques recommandations des PGQ dans le cadre du budget 2021-2022 :

Que toutes les interventions gouvernementales à l'endroit du secteur de la production de grains (sécurité du revenu, agroenvironnement, fiscalité agricole, etc.) s'inscrivent dans un esprit d'obtention par les producteurs d'une rétribution d'une juste valeur pour leur production et appliquent le plus possible la notion de réciprocité vis-à-vis des producteurs d'ailleurs dans le monde, notamment en reconnaissance des besoins de compétitivité du secteur;

Mettre en place des programmes d'investissements plus importants et mieux adaptés pour améliorer la compétitivité du secteur des grains et sa performance agroenvironnementale;

Mettre en place des programmes permettant aux entreprises d'être compétitives et durables tout en favorisant l'investissement.

L'ensemble des recommandations budgétaires des PGQ sont disponibles à cette adresse : https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2021-2022_PGQ.pdf.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Jérôme Lizotte, 581 997-3662, [email protected]

Liens connexes

http://www.pgq.ca/