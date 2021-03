Budget 2021-2022 : le secteur des technologies médicales pourrait jouer un rôle plus important

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Medtech Canada, l'association de l'industrie canadienne des technologies médicales, réagit au budget du Québec 2021-2022. « Nous avons recommandé au gouvernement du Québec de s'appuyer sur les technologies médicales pour augmenter la valeur et l'innovation dans les services médicaux tout en favorisant le développement économique du secteur et de ses PME. Bien qu'il soit toujours possible d'inclure ce secteur stratégique dans la relance, les annonces d'aujourd'hui continuent à axer la stratégie gouvernementale en matière d'acquisitions sur la recherche d'économies d'échelle. Nous attendons toujours une reconnaissance claire du rôle des marchés publics pour stimuler l'innovation, en particulier issue de nos PME, et cela passe par des acquisitions en santé réalisées autrement que sur le prix plus bas », déclare M. Benoît Larose, vice-président de Medtech Canada pour le Québec.

Parmi les mesures annoncées aujourd'hui, Medtech Canada souligne en particulier :

29 millions de dollars sur 2 ans pour appuyer la réalisation de projets innovants; 133,4 millions de dollars sur 6 ans pour des infrastructures et des centres de recherches; 55,5 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer l'innovation dans des secteurs stratégiques; La mise en place dans les prochains mois d'un plan d'action qui visera à éliminer le retard lié à la pandémie en matière de chirurgies et d'examens diagnostiques.

« Bien qu'on sente l'intérêt de ce gouvernement pour les secteurs stratégiques et innovants de l'économie, nous croyons qu'à court terme c'est dans le cadre du plan de rattrapage pour les chirurgies, qui se fait d'ailleurs attendre, qu'il faut mieux tirer parti des opportunités offertes par le secteur des technologies médicales. Nos entreprises peuvent aider par exemple en augmentant l'efficience des services avec de l'équipement de pointe, en optimisant les plans opératoires avec l'aide d'outils numériques et en permettant le recours plus souvent aux chirurgies endoscopiques et laparoscopiques », conclut M. Larose.

Voici un rappel des principales recommandations de Medtech Canada dans le cadre du budget 2021-2022 :

Favoriser une administration de la santé fondée sur la valeur et l'innovation ;

Favoriser le développement d'une industrie des technologies médicales forte au Québec ;

Appuyer concrètement les PME de technologies médicales pour la commercialisation de leurs produits et services.

Les recommandations prébudgétaires de Medtech Canada sont disponibles à l'adresse suivante :

https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2021-2022/memoires/Lettre_Medtech.pdf.

Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 320 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 12 000 emplois au Québec. Depuis plus de 40 ans, Medtech Canada collabore avec les gouvernements et les patients afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population et à la pérennité du système de soins de santé.

