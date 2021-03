Budget 2021-2022 - L'industrie de la construction : la locomotive de l'économie

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) voit d'un très bon œil l'augmentation des infrastructures au Plan québécois des infrastructures (PQI) et ses membres sont prêts à agir à titre de locomotive de la reprise.

Les investissements dans les infrastructures publiques sont reconnus pour favoriser une forte croissance de l'économie. Avec plus de 2 500 entreprises et plus de 40 000 travailleurs, les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction pourront relever le défi et contribuer activement à favoriser la croissance économique en cette période.

Avec des membres partout au Québec, les entrepreneurs contribueront à stimuler la croissance économique dans toutes les régions du Québec.

C'est une hausse de 4,5 milliards de dollars par rapport au PQI 2020-2030 et le réseau routier bénéficiera pour sa part de 2,6 milliards de plus. Sur 10 ans, c'est 28 milliards qui seront investis sur les routes du Québec lors des 10 prochaines années. Une bonne nouvelle pour l'industrie.

Les entrepreneurs seront à l'œuvre pour de nombreux travaux routiers de maintien des chaussées et d'élargissements d'autoroutes.

Protéger le réseau routier

Le taux d'actifs jugés en bon état augmentera au cours des prochaines années. L'objectif étant d'atteindre 53% d'ici 2023. Il faudra maintenir un niveau acceptable d'investissements au-delà de cette date afin de préserver ces gains.

On se rappellera que la hausse annoncée au PQI 2019-2029 n'a pas réussi à renverser la tendance puisqu'une baisse de 1 % avait alors été constatée. L'indice passant ainsi de 50%, il y a deux ans, à 49 % l'an dernier. Les documents budgétaires indiquent un taux de bon état à 49%.

Transports collectifs

Les membres de l'ACRGTQ accueillent positivement également les sommes qui seront investies en matière de transport collectif. On prévoit d'ailleurs 12,8 milliards au PQI à cet effet.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

