QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le budget 2021-2022, le gouvernement poursuit ses actions pour assurer à tous les Québécois un milieu de vie sain et sécuritaire. Des investissements totalisant près de 1 milliard de dollars sont ainsi prévus d'ici cinq ans pour répondre aux besoins des citoyens et améliorer le système de justice.

Offrir des logements abordables

Des investissements totalisant 408 millions de dollars sont prévus d'ici cinq ans pour accroître notamment l'offre de logements abordables en accélérant la réalisation d'environ 5 000 logements sociaux qui n'ont pas encore été livrés et en annonçant 500 nouveaux logements dans le cadre du programme AccèsLogis. De plus, le gouvernement octroie de nouveaux suppléments au loyer et bonifie les programmes d'adaptation et de rénovation de domicile de la Société d'habitation du Québec.

Accompagner les familles

Afin d'améliorer la qualité de vie des familles du Québec, des investissements additionnels de 116 millions de dollars sur cinq ans sont prévus, notamment pour améliorer l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance en stimulant la création de nouvelles places de garde subventionnées dans les services de garde en milieu familial, en finançant de nouvelles initiatives pour stimuler l'offre de places de garde à horaire atypique et en bonifiant le soutien offert aux haltes-garderies communautaires. Le gouvernement met également en œuvre des mesures visant à favoriser la conciliation famille-travail.

Poursuivre l'action en matière de condition féminine

Le gouvernement agit pour mieux soutenir les femmes et les organismes œuvrant sur le terrain ainsi que pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la visibilité des modèles féminins. Des investissements additionnels de 10,5 millions de dollars sur cinq ans permettront notamment de prolonger l'action visant à prévenir et à contrer les violences sexuelles ainsi qu'à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, à briser l'isolement des femmes et à agir sur la détresse psychologique.

Favoriser le financement des organismes communautaires et l'accès à leurs services

Le budget 2021-2022 prévoit également un investissement de 27 millions de dollars en 2021-2022 pour augmenter le soutien à divers organismes communautaires afin de leur permettre de s'ajuster au contexte de la crise actuelle, pour soutenir l'action bénévole et pour améliorer les infrastructures d'entreposage du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Protéger les victimes et les personnes vulnérables et améliorer le système judiciaire

Le budget 2021-2022 prévoit des initiatives totalisant 314 millions de dollars d'ici cinq ans pour protéger les victimes et les personnes vulnérables. Le gouvernement donne notamment suite aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs en annonçant des investissements additionnels de 150 millions de dollars au cours des cinq prochaines années qui permettront l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action visant à contrer l'exploitation sexuelle des mineurs.

Le gouvernement annonce également des sommes supplémentaires pour mettre en œuvre la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels et contribuer au financement du fonds de lutte contre les dépendances.

De plus, une somme de près de 83 millions de dollars sera consacrée à améliorer le système judiciaire, notamment en permettant la visiocomparution les fins de semaine et les jours fériés, en ajoutant des juges suppléants, en entreprenant la réforme du modèle policier et en soutenant la création de l'équipe dédiée à la lutte contre le trafic d'armes.

Citation :

« Nous avons le devoir de soutenir nos concitoyens les plus vulnérables et ceux qui vivent des moments difficiles, particulièrement dans une période de crise comme celle que nous vivons depuis plus d'un an. Le budget que nous présentons aujourd'hui prévoit des investissements de près de 1 milliard de dollars pour assurer à tous les Québécois un milieu de vie sain et sécuritaire. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

